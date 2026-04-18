Ege Bölgesi'ndeki yerel yönetimler arasında iş birliğini güçlendirmek amacıyla düzenlenen Ege Belediyeler Birliği Meclis Toplantısı geniş bir katılımla gerçekleştirildi.

Meclis Toplantısı'ndaki seçimlerde Nazilli Belediye Başkanı Ertuğrul Tetik de Ege Belediyeler Birliği encümen üyeliğine yeniden seçilerek güven tazeledi. Başkan Tetik, toplantı sonrası yaptığı değerlendirmede Ege Bölgesi'nin ortak akıl ve güçlü iş birliğiyle daha ileriye taşınacağını vurgulayarak; 'Birliğimizin yeni döneminde de Nazilli'mizi en iyi şekilde temsil etmeye, bölgemiz adına katkı sunmaya devam edeceğiz. Encümen üyeliğine yeniden layık görülmekten onur duyuyorum. Bu güvene layık olmak için var gücümüzle çalışacağız' ifadelerini kullandı.