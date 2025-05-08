Tavas Belediye Başkanı Kadir Tatık, Tavas Belediyesi katkılarıyla Tavaslı girişimci kadınlar tarafından kurulan Yarengüme Kadın Kooperatifini ziyaret etti. Başkan Tatık, kooperatife yaptığı ziyarette tüm vatandaşları Kooperatifin kafesine davet ederek coğrafi işaretli Tavas Baklavasını denemelerini tavsiye etti.

Tavas Belediyesi ve Tavaslı girişimci kadınlar tarafından oluşturulan Yarengüme Kadın Kooperatifi kafesi vatandaşlara hizmet veremeye devam ediyor. Tavas Belediye Başkanı Kadir Tatık, Tavas Orta Mahallesi Mehmetçikler Sokakta hizmet veren Yarengüme Kadın Kooperatifi kafesine ziyarette bulundu.

Yaptığı ziyarette çeşitli yiyecekleri deneyen Başkan Tatık, "Yarengüme Kadın Kooperatifimiz Tavas’ımızın en güzel taş binasında hizmet veriyor. Kadınlarımız özenle hazırladıkları yöresel lezzetleri burada vatandaşlarımızla buluşturuyor. Özelikle coğrafi işaretli baklavamız dillere destan tadı ile antep baklavasının en büyük rakibi. Özenle ve yöresel tariflerle hazırlanan bu lezzeti burada kesinlikle denemelisiniz. Buda birçok ürün var ve bu ürünler kadınlarımızın el emeği ile özenle hazırlayıp vatandaşlarımızla buluşturduğu ürünler. Kafemizde kahvaltıdan, öğlen yemeğine ve akşamları kahve ve tatlı hizmeti verilmekte. Özellikle yaz aylarında kafenin bahçesinde keyifli vakit geçire bilirsiniz. Yolu Tavas’a düşen ve yaz aylarında Muğla’nın ilçelerine tatile giden vatandaşların Tavas’tan geçerken mutlaka bura uğrayıp bu lezzetleri denemelerini isterim. Burada geçirdikleri zamandan keyif alacaklarına memnun kalacaklarına eminim. Pazar günleri hariç haftanın her günü bu tarihi binada saat 10.00 ile gece 24.00 arası hizmet veren kafemizde misafirlerimizi ağırlamaktan onur duyarız" ifadelerini kullandı.