Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın, 6 Şubat depremlerinin yıl dönümünde yayımladığı mesajla, felaketin ilk anlarından itibaren Malatya’nın yaralarını sarmak için seferber olan herkese teşekkür etti. Başkan Taşkın, Türkiye’nin dört bir yanından gelen desteklerin unutulmayacağını belirterek, birlik ve beraberliğin en büyük güç olduğunu vurguladı.

Başkan Taşkın, depremin ardından sergilenen fedakârlıklara dikkat çekerek, ülkenin dört bir yanından Malatya’ya uzanan yardım eline minnettar olduklarını ifade etti. Depremzedelere evini açanlardan ekmeğini paylaşanlara, arama kurtarma ekiplerinden sağlık çalışanlarına kadar herkesin bu süreçte büyük bir dayanışma örneği gösterdiğini belirten Taşkın, "Elazığ’da ‘Bugün bütün ekmekler Malatya’ya diyerek dayanışma örneği sergileyen fırıncımıza, Sivas’ta iki odalı evinin birini depremzedelere açan kardeşimize, Kars’ta tek düvesini satarak destek olan 70 yaşındaki Sarıgül teyzemize, yardımlarını esirgemeyen Elazığ ve Bağcılar Belediyelerine, hastanelerde gece gündüz görev yapan vefakar sağlıkçılarımıza, enkazları aşarak umut taşıyan arama kurtarma ekiplerimize, itfaiyecilerimize, haberin değil, hakikatin peşinde koşarak sesimizi dünyaya duyuran gazetecilerimize, Karadeniz’de bağ evini açarak yuvasını paylaşan abimize, depremi henüz atlatmışken ilk yardıma koşan Van’lı kardeşlerimize, saatte 150 kilometre hızla yardımları ulaştıran, yükü ağır yüreği büyük tır ve kamyon şoförlerimize, kumbarasını kırıp içindekileri bizlerle paylaşan minik yavrularımıza, omuz omuza vererek bizlere güç katan kahraman asker ve polislerimize, bu zor süreçte liderliği ve dirayetiyle bizlere yol gösteren Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a ve devletimize, İstanbul’dan Ankara’ya, İzmir’den Türkiye’nin dört bir yanına kadar Malatya’nın yalnız olmadığını hissettiren herkese gönülden teşekkür ediyorum. Birlik ve beraberliğimiz, en büyük gücümüzdür" ifadelerine yer verdi.

Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın, depremin ardından geçen iki yıl içinde devletin ve milletin omuz omuza vererek büyük bir dayanışma örneği sergilediğini belirtti. Malatya’nın yeniden ayağa kalkması için yürütülen çalışmaların kararlılıkla sürdüğünü vurgulayan Başkan Taşkın, "Bu birlik ruhu, şehrimizin yarınlarını inşa etme yolunda en büyük motivasyonumuzdur. Bu zor günlerde yanımızda olan herkese gönülden teşekkür ediyorum" ifadelerine yer verdi.

Malatya yeniden ayağa kalkıyor

Depremin üzerinden geçen iki yıl içinde Malatya’nın yeniden inşası için yoğun bir çaba sarf edildiğini belirten Başkan Taşkın, devletin ve milletin omuz omuza vererek büyük bir dayanışma sergilediğini ifade etti. Çalışmaların kararlılıkla sürdüğünü aktaran Taşkın, "bu birlik ruhu, şehrimizin yarınlarını inşa etme yolunda en büyük motivasyonumuzdur" diyerek, Malatya’nın geleceğe umutla bakmaya devam edeceğini vurguladı.