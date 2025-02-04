Battalgazi Belediye Meclisi, Şubat ayı olağan toplantısını Belediye Başkanı Bayram Taşkın başkanlığında gerçekleştirdi. Toplantıda, belediyenin mali durumu, tamamlanan projeler ve 2025 yılı yatırım planları ele alındı. Başkan Taşkın, 2025 yılını ‘hizmet seferberliği yılı’ ilan ettiklerini duyurdu.

Battalgazi Belediye Meclisi, Şubat ayı olağan toplantısını Belediye Başkanı Bayram Taşkın’ın başkanlığında gerçekleştirdi. Toplantıda, Ocak ayı olağan toplantısının karar özeti oy birliğiyle kabul edilirken, toplam 22 gündem maddesi görüşüldü.

Belediyenin mali disiplini koruduğunu vurgulayan Başkan Taşkın, "Piyasaya olan tüm borçlarımızı ödedik. 2025 yılı için kapsamlı bir hizmet planı hazırladık" dedi. Fen İşleri, Park ve Bahçeler, Temizlik ve Zabıta müdürlüklerinin yürüttüğü çalışmalara değinen Taşkın, ilçeye kazandırılacak yeni projeleri de meclis üyeleriyle paylaştı.

2025 için güçlü planlama

Fen İşleri Müdürlüğü’nün 2024 boyunca Battalgazi’nin geniş coğrafyasında yoğun bir şekilde çalıştığını belirten Başkan Taşkın, kış şartları nedeniyle bazı çalışmaların yavaşladığını ancak 2025 için detaylı bir planlamanın hazır olduğunu söyledi. Taşkın, "Kamıştaş’tan Fırat kıyısına kadar büyük bir alanda çalışmalarımız sürecek" dedi.

Yeşil alanlarda büyük dönüşüm

Deprem sonrası zarar gören parkların hızla onarıldığını aktaran Taşkın, Derme Deresi’nde yürütülen büyük çalışmanın tamamlanmak üzere olduğunu duyurdu.

2025 yılı içinde Derme Deresi mesire alanının hizmete sunulacağını belirten Başkan Taşkın, Orduzu Göleti ile Çınarpark arasındaki çalışmaların hızlandığını vurguladı. Taşkın , "Bölgede 40-50 bin kişilik yeni bir nüfus oluşuyor. Orduzu Pınarbaşı Mesire Alanı ihtiyaca yetmiyor. Çarşıbaşı projemizi Haziran ayında tamamlayacağız" dedi.

Temizlik hizmetleri ve zabıta araç takviyesi

Temizlik hizmetlerinde araç ve ekipman eksikliklerinin peyderpey giderildiğini belirten Başkan Taşkın, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı hibesiyle üç yeni aracın filosuna katıldığını, yeni takviyelerin de yapılacağını ifade etti.

Zabıta ekiplerinin ilçe genelindeki denetimlerine devam ettiğini aktaran Taşkın, zabıta birimi için yeni bir minibüs alınacağını açıkladı.

Yerinde dönüşüm hızlanacak

İmar Müdürlüğü’nün 2022’ye kıyasla çok daha yoğun bir tempoda çalıştığını ifade eden Başkan Taşkın, afet riski taşıyan bölgelerde yerinde dönüşüm sürecinin hızlandırılacağını belirtti.

Eğitim ve sosyal alanlara yatırım

Nüfus yoğun mahallelerde kullanılmayan 8-10 okul binasının revize edilerek halkın hizmetine sunulacağını aktaran Başkan Taşkın, dört yeni semt konağı projesinin planlandığını söyledi.

Eski Malatya Toktamış, Yıldıztepe, İskender ve Paşaköşkü mahallelerinde yapılacak semt konaklarının kadınlar ve gençler için kurs, eğitim ve taziye evi olarak kullanılacağını belirtti.

Gençlik merkezleri ve kadın yaşam alanları

Vali Konağı arkasındaki TÜİK binasının gençlik merkezi olarak hizmete açılacağını duyuran Başkan Taşkın, Gelinciktepe’de yapımı devam eden kadın yaşam merkezinin 2025 yılı içinde tamamlanacağını söyledi.

Ayrıca Hastane Caddesi’nde vefa konağı ve aşevi hizmetlerinin sunulacağı yeni bir mekânın açılacağını ifade eden Taşkın, kırsal mahallelerden başlanarak 20 halı saha projesinin hayata geçirileceğini belirtti.

"2025, hizmet yılı olacak"

Battalgazi Belediyesi olarak mali disiplini koruyarak kaynakları verimli şekilde kullandıklarını vurgulayan Başkan Bayram Taşkın, 2025 yılını ‘hizmet seferberliği yılı’ ilan ettiklerini duyurdu.

"Tasarruf ve kamu hakkı hassasiyetini gözettiğimiz sürece, Battalgazi’nin her köşesine bereketle hizmet götüreceğiz" diyen Taşkın, projelerin zamanında tamamlanarak vatandaşların kullanımına sunulacağını belirtti.