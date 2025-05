Türkiye’de ve dünyada popülasyonu hızla azalan nadir türlerden biri olan Saz Kedisi (Felis chaus), bir kez daha insan kaynaklı bir tehdit sonucu yok oldu. Latmos Bisiklet Grubu üyelerinin ihbarı üzerine, Söke-Milas karayolunda gece bir araç tarafından çarpılan dişi bir Saz Kedisi ölü bulundu.

2022 yılında ateşli silahla öldürülen başka bir dişi Saz Kedisi’nin ardından, aynı bölgede yaşanan bu ikinci kayıp, türün geleceği açısından büyük endişe oluştururken, Doğa Koruma ve Milli Parklar Aydın Şube Müdürlüğü’nün desteğiyle Dr. Deniz Mengüllüoğlu’nun GPS vericili tasma ile takip ettiği 2 erkek bireyin hareket alanları Bafa Gölü, Latmos (Beşparmak) Dağları’nın güney yamaçları, Söke Ovası ve Büyük Menderes Deltası’na kadar uzanıyor. Her yıl yapılan izleme çalışmalarında, Söke-Milas karayolunda birçok farklı yaban hayvanının araç çarpması sonucu hayatını kaybettiği belgeleniyor. Başta Saz Kedisi ve Su Samuru olmak üzere, yaklaşık 400’e yakın yaban hayvanının bu yolda can verdiği tahmin ediliyor. Samson Dağları, Büyük Menderes Deltası, Bafa ve Azap Gölleri ile Latmos Dağları arasında yer alan ekosistemler sürekli bir etkileşim içinde. Yaban hayvanları bu alanlar arasında beslenme ve üreme amaçlı geçiş yaparken, karayolu bu geçişi adeta kesiyor. Söke Ovası’nı ikiye bölen Söke-Milas karayolu, özellikle gece saatlerinde yaban hayvanları için ölümcül bir tuzağa dönüşüyor. Yıllardır uyarılara rağmen Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından sadece sürücüleri uyaran tabelalarla yetinilmiş, yapısal bir önlem alınmamıştır. Ekolojik köprü yapılmasının mümkün olmadığı bu düz ovada, karayolu altında mevcut olan menfezlerin yaban hayatına uygun hazırlanmalı, geçiş güvenliği sağlayacak ve bu tür kayıpların önüne geçecektir. Söke, Milas, Didim, Bodrum ve Kuşadası gibi önemli turizm kentlerini birbirine bağlayan bu yol güzergahında, hem sürücülerin hem de yaban hayvanlarının can güvenliği için acilen çözüm üretilmesi gerekmektedir. Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği Başkanı Bahattin Sürücü, Karayolları Genel Müdürlüğü’ne çağrıda bulunarak "Menfezler yaban hayatı geçişine uygun hazırlanmalı, ekolojik sürdürülebilirlik sağlanmalı ve Türkiye’nin yaban hayatına verdiği değer tüm dünyaya gösterilmelidir" şeklinde konuştu.