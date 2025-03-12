Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, kentte aaliyet gösteren sivil toplum kuruluşu, dernek temsilcileri, muhtarlar ve basın mensuplarıyla iftar programında bir araya geldi.

Bilecik Belediyesi Vadipark Sosyal Tesislerinde gerçekleştirilen iftar programında Başkan Subaşı, katılımcılarla sohbet etti, talep ve görüşleri dinledi. Tüm katılımcıların ramazan ayını kutlayan Başkan Subaşı, yaptığı konuşmada, ‘’Birlik ve dayanışma ruhuyla geçen bu anlamlı akşama katılan herkese yürekten teşekkür ediyorum. Öncelikle ramazan ayının tüm ülkemizde birlik ve beraberliği getirmesini diliyorum. Ramazan ayının bu güzel gününde aynı sofrada bir araya geldik. Her bir derneğimiz ve sivil toplum kuruluşumuz bizler için çok önemli. Çünkü her ihtiyaç duyduğumuzda sizlere başvuruyoruz, sizlerden yardım talep ediyoruz. Belediyemizin kapılarının da sizlere sonuna kadar açık olduğunu belirtmek istiyorum. Tekrar ramazan ayınızı kutluyor, saygı ve sevgilerimi sunuyorum" dedi.