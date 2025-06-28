Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı Burdur heyetini makamında ağırladı.

Burdur Çavdır Belediye Başkanı Ali Okan Yücel, Burdur Çavdır İlçe Başkanı Bekir Serttaş ve Burdur Yeşilova İlçe Başkanı Şükrü Alpoğuz, Başkan Subaşı’nı ziyaret etti. Samimi bir ortamda gerçekleşen ziyarette karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu. Başkan Melek Mızrak Subaşı, nazik ziyaretlerinden dolayı konuklarına teşekkür ederek, dayanışma ve iş birliğinin önemine vurgu yaptı. Ziyaretin sonunda hatıra fotoğrafı da çektirildi.

Yerel yönetimler arasındaki bu tür ziyaretlerin birlik ve beraberliği pekiştirdiğini belirten taraflar, karşılıklı iyi dileklerle görüşmeyi sonlandırdı.