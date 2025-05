14 Mayıs Çiftçiler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımlayan Başkan Şener Söğüt, "Dün olduğu gibi bugün ve yarın da çiftçimizin yanında olduk, olmayı sürdüreceğiz" dedi.

14 Mayıs Çiftçiler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımlayan Başkan Şener Söğüt, "Kirazdan karpuza, buğdaydan arpaya kadar yetişen her ürün, çiftçimizin emeğiyle, sabrıyla ve sevgisiyle yoğrulmuştur. Bu değerli üretim gücü Körfez"imize olduğu kadar Kocaeli’mize değil, ülkemizin gıda güvenliğine de önemli katkı sundu. Tarım, yalnızca bir üretim aracı değil; yaşamın kendisidir. Alın teriyle sulanan topraklar, geleceğimizi yeşertir. Asırlardır süregelen tarım geleneği, ekonomik değerinin yanı sıra güçlü bir kültürel mirastır. Bizler de Körfez Belediyesi olarak bu mirasın azalmadan devam etmesi için elimizden gelen her desteği sunduk. Gübreden tohuma, fideden sera desteğine kadar gerek biz gerek Büyükşehir Belediyemiz gerekse bakanlıklarımız çiftçimizin her zaman yanında oldu. Her zorluğa katlanarak vatan topraklarını işleyen, emeği ve alın teri ile üretimi sürdüren tüm çiftçilerimizi saygı ve minnet duygularımla selamlıyor, Dünya Çiftçiler Günü’nü kutluyorum" ifadelerini kullandı.