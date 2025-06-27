Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, 664. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’ne hazırlanan Gölcük Belediyespor pehlivanlarını Eriklitepe Tabiat Parkı’nda ziyaret ederek moral verdi.

Gölcük Belediyespor pehlivanları, 5-7 Temmuz tarihleri arasında Edirne’de düzenlenecek olan 664. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri için hazırlıklarını Gölcük’ün doğal alanlarından biri olan Eriklitepe Tabiat Parkı’nda sürdürüyor. Antrenmanlarını yoğun tempoda sürdüren sporcuları yalnız bırakmayan Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, kamp alanını ziyaret ederek pehlivanlarla bir araya geldi.

Gölcük Belediyesi iştiraki olan GÖLAŞ tarafından işletilen Eriklitepe’de gerçekleşen ziyarette Başkan Sezer, pehlivanlara moral vererek, tüm sporculara başarılar diledi. Ziyarete AK Parti Gölcük İlçe Başkanı Kemal Yavuz da katılırken, sporcular da ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek, desteklerinden dolayı Başkan Sezer’e teşekkür etti.