Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Ardahan’de bulunan belediyelere araç ve kilitli parke taşı desteği vereceklerini söyledi.

Başkan Sekmen AK Parti Ardahan Milletvekili Kaan Koç ve beraberindeki heyeti kabul ile ilgili, "Hanak Belediye Başkanımız Erdal Kurukaya, Göle-Köprülü Belediye Başkanımız Mustafa Yıldırımcı ve Çıldır Belediye Başkanımız Kemal Yakup Azizoğlu kardeşlerim belediyemizde ziyaretimize geldi. Belediyelerimizi Meclis Kararı ile kardeş belediye ilan ederek 1’er araç ve toplamda 15 bin m kilitli parke taşı desteği sağladığımız Ardahanlı kardeşlerimize hayırlı olsun. Nazik ziyaretlerinden dolayı kendilerine teşekkür ediyorum" dedi.