Altıeylül Belediye Başkanı Hakan Şehirli, 2025 yılının ilk gününde anlamlı bir ziyarete imza attı. Başkan Şehirli yılın ilk ziyareti Kaza yapan öğrencilere geçmiş olsun ziyareti yaptı.

Pamukçu mevkiinde yaşanan elim bir trafik kazasında yaralanan öğrencileri ve ailelerini Nergiz Mahallesi’nde ziyaret etti. Geçtiğimiz günlerdeki kazada, servis aracıyla seyir halindeyken kaza geçiren öğrencileri hastanede ziyaret eden Başkan Şehirli, çocukların tedavi süreçlerini yakından takip ettiklerini belirtti.

Başkan Şehirli yaptığı açıklamada, "Geçtiğimiz günlerde Pamukçu mevkiinde meydana gelen kazada değerli öğrencilerimizi hastanede ziyaret etmiştik. Şükürler olsun, gün geçtikçe durumları iyiye gidiyor. Süreçlerini titizlikle izliyoruz. O gün hastanede çocuklarımızı ziyaret ettiğimde, ’Çantam nerede, ayakkabımı çıkarmayın kaybolmasın’ gibi sözleri beni çok etkiledi. O an hemen çalışma arkadaşlarıma talimat verdim, her bir öğrencimiz için çanta, kırtasiye seti, mont, ayakkabı, kıyafet ve oyuncaklar hazırlayın dedim. Hastaneden çıktıktan sonra onlarla tekrar bir araya gelip, bu hediyeleri kendilerine takdim edeceğiz. Bugün de yeni yılın ilk gününde 23 evladımızı ve ailelerini ziyaret ettik. 6 öğrencimizin tedavisi ise hala hastanede devam ediyor. Dualarımız o evlatlarımızın da sağlıkla ailesine, okullarına kavuşması yönünde” dedi.

Ziyaretinin ardından Başkan Şehirli, Başkan Yardımcıları ile birlikte Nergiz Mahallesi’nde bulunan bir kahvehanede vatandaşlarla bir araya gelerek taleplerini dinledi. Başkan Şehirli, Pamukçu Mahallesi’nde emniyet mensuplarını da ziyaret edip tatlı ikramında bulundu.

Ziyarete Başkan Yardımcıları Tayfun Canlı, Mehmet Derdiman, Baha Torun, Serdar Karakaş , Özel Kalem Müdürü Ahmet Deniz ve Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü Hakan Semerci’ de eşlik etti.