Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin Atatürk Açık Otoparkı’nda düzenlenen iftar programında Altıeylül Belediye Başkanı Hakan Şehirli ve Eşi Hüveyla Hanım, Milletvekili Serkan Sarı, İlçe Başkanı Sinan Ayhan ve Meclis Üyeleri ile birlikte vatandaşlarla bir araya geldiler.

İftar programında Başkan Hakan Şehirli, katılımcılara seslenerek, "Çok kıymetli komşularım, bugün Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Akın’ın düzenlemiş olduğu iftar programına katılımınız için çok teşekkür ediyoruz. Ahmet Başkanım da bizlerle birlikte olmayı çok istedi ancak aniden gelişen bir program nedeniyle aramızda olamadı, sizlere çok selamı var. Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu ise cehennem azabından kurtuluş olan oruç ayı Ramazan-ı Şerifiniz mübarek olsun. Ramazan ayı, kardeşlik, birlik ve beraberlik ayıdır. Bu ay, birçok hikmeti, sırrı ve bereketi barındırır. Allah tutmuş olduğumuz oruçları ve duaları kabul eylesin" şeklinde konuştu.

Milletvekili Serkan Sarı ise, "Tuttuğumuz oruçları Allah kabul etsin. Hep birlikte bugün ekmeğimizi, lokmamızı paylaştık. Bu güzel organizasyon için Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Akın’a, İlçe Belediye Başkanımız Hakan Şehirli’ye çok teşekkür ediyoruz. Altıeylül’ü gururlandıran bir ödül kazanarak ilçemize katkı sağladıkları için kendilerine ayrıca teşekkür ediyorum. Ramazan ayımız mübarek olsun" ifadelerini kullandı.

İftar sonrası, Gazi Mustafa Kemal Atatürk Yaşam Kompleksi’nde bulunan Altaş ve Tomruk Kafede vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Hakan Şehirli, Milletvekili Serkan Sarı, İlçe Başkanı Sinan Ayhan ve meclis üyeleri, ilçenin geleceği hakkında fikirlerini paylaştı, sorunları dinledi ve çözüm önerilerini değerlendirdiler.