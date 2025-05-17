Balıkesir Üniversitesi Edremit Havacılık Yüksek Okulu’nda gerçekleştirilen mezuniyet töreninde, öğrenciler keplerini havaya fırlatarak mezun olmanın sevincini yaşadılar.

Törenin açılış konuşmasını yapan okul müdürü Prof. Abdullah Soykan, mezun olan 50 öğrenci ve ailelerinin mezuniyet ile büyük gurur yaşadığını belirterek duygusal anlar yaşattı. Geleceklerinin açık olduğunu ve iş alanlarının mevcut olduğunu vurgulayan Soykan, başarılarının devamını diledi. Gecede ayrıca, okul arsasını bağışlayan Erdem ve Nuray Uysal çiftine minnettarlığını ifade etti.

Mezuniyet törenine, Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş, Edremit Belediyesi Başkan Yardımcıları Cavit Cebeci ve Coşkun Taşkın, Kültür Müdürü Eyüp Satıl, Edremit Havalimanı Müdürü Taner Okumuş, Ticaret Odası Başkanı Ahmet Çetin, Ziraat Odası Başkanı Ali Yılmaz ve diğer protokol üyeleri katıldı. Protokol üyeleri, öğrencileri tebrik ederek diplomalarını takdim ettiler.

Bölüm birincisi Yusuf Öztürk, ikincisi Yunus Emre Alçelik ve üçüncüsü Zeynep Banacı, başarı ödüllerine layık görüldüler. Mezun olan gençlerin gecesi, büyük coşku içinde keplerini havaya uçurmalarıyla sona erdi.