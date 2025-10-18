Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Mersin Hataylılar Kültür ve Dayanışma Derneğinin Geleneksel Dayanışma ve Kaynaşma Yemeğine katıldı. Seçer, "Türkiye’de sosyal barışı tesis edeceksek en önemli referans Mersin’dir" dedi.

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Başkan Vekili ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Mersin Hataylılar Kültür ve Dayanışma Derneği’nin, ‘Geleneksel Dayanışma ve Kaynaşma Yemeği Programı’na katıldı. Programda yaptığı konuşmada Mersin’in, Türkiye’nin farklı kentlerinden gelen, farklı kültürlere ve inançlara sahip insanların oluşturduğu renk cümbüşü bir kent olduğunu söyleyen Seçer, Mersin’de yaşamaktan gurur duyduklarını belirtti. Seçer, "Mersin, Türkiye’ye barışı ihraç eden bir kent. Türkiye’de sosyal barışı tesis edeceksek en önemli referans Mersin’dir. Son günlerin çok revaçta kavramı, iç cephe tahkimatı. ‘Dünyada barış ararken neden Türkiye’de barışın mücadelesini hep beraber vermeyelim’ anlayışının en önemli referansı Mersin’dir" dedi.

"Biz burada, Türkiye’de özlenen tabloyu gerçekleştirdik"

2019 yılından bu yana Mersin’de ayrım yapmadan hizmet yaptıklarını ifade eden Seçer, "Biz burada, Türkiye’de özlenen tabloyu gerçekleştirdik. Mersinliler bununla ne kadar sevinç duysa azdır. Anamur’dan Tarsus’a kadar 13 ilçemizde farklı gelenekler, kültürler, inanç grupları ve etnik yapılardan yurttaşımla hemhal oluyoruz ve Mersinliler mutlu ve birbirini seviyor. Bu kent aslında, Türkiye’de Atatürk milliyetçiliğinin de kardeşliğin de beraber yaşama arzusunun da kalesi. Mersin’le ne kadar övünsek azdır"diye konuştu.

"Hatay ve Mersin, sosyal ve kültürel açıdan çok yakın"

Hatay ile Mersin’in birçok açıdan benzerlikleri olduğunu sözlerine ekleyen Seçer, "Aynı hinterlanttayız. Az önce Habib-i Neccar, St. Pierre’den söz edildi. Bizim hinterlantımıza da bakın aynı 8-10 bin yıllık tarih. Burada da 3 semavi dinin sembollerini ve ikonlarını görebilirsiniz. Hatay ve Mersin, sosyal ve kültürel olarak birbirine çok yakın iki topluluk. Hatay, Mersin’in bir özelliğini daha taşır, Mustafa Kemal Atatürk ölümünden önce ‘Hatay benim şahsi meselemdir’ dedi. Biz de her konuşmamızda: ‘Biz Mustafa Kemal’in kenti Mersiniz’ diyoruz" ifadelerine yer verdi.

"Mersin, afet ve acı gören her bölgenin acısını paylaştı"

6 Şubat depreminden sonra Hatay’dan pek çok vatandaşın Mersin’e geldiğini kaydeden Seçer, "6 Şubat depreminden sonra hepimizin gönlünde yara var. Keşke olmasaydı, keşke insanları öldüren o yapılar yapılmamış olsaydı. Deprem öldürmüyor aslında bina öldürüyor, yanlış işler öldürüyor. O tarihlerde Hataylı kardeşlerimiz o can havliyle ilk önce Mersin’i tercih etti. Çünkü hem mesafe olarak yakın hem de Hataylıların akrabalarının en çok olduğu şehir Mersin’di. En önemlisi onları kendi ailesi gibi gören Mersin Büyükşehir Belediye Başkanının, Büyükşehir çalışanlarının ve buradaki kamu kuruluşlarının şefkatli ellerine sığındılar. Biz de onları bağrımıza bastık. Hepsinin acısını paylaştık. Aslında Mersin sadece Hatay’ın değil, afet ve acı gören her bölgenin acısını paylaştı. Kökümüz ne olursa olsun Mersin’de yaşamaktan gurur duyalım. Bizler, sizler için varız. Hepinizi çok seviyorum" şeklinde konuştu.

"Buraya gelerek birlik ve beraberliğin en güzel örneğini sergilediniz"

Hataylılar Kültür ve Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Oktay, dünyanın ve Türkiye’nin içinde bulunduğu sıkıntılı süreçlerde bir arada olmanın oldukça önemli olduğuna değinerek, "Hayalimizdeki dünyayı inşa etmek için beden ve ruh sağlığımızı korumamız gerekiyor. Ruh sağlığımızı iyileştirmek için buraya gelerek birlik, beraberlik ve dostluğumuzun pekişmesine katkı sunan herkese teşekkür ediyorum. Birlik ve beraberliğin en güzel örneğini sergilediniz"diyerek düşünclerini aktardı.

Programda, kurucu üyelerden Ali Öztürk ve Şahin Kısadur’a plaketleri, Başkan Seçer tarafından takdim edildi.