Mersin Büyükşehir Belediyesinin ücretsiz olarak düzenlediği ‘Hello Mersin Almanca Konuşma Kulübü’, her yaştan vatandaşın yoğun ilgisini görüyor. Katılımcılar, sıcak ve interaktif bir ortamda yabancı dil pratiği yaparak hem öğreniyor hem sosyalleşiyor.

Büyükşehir Belediyesinin ücretsiz olarak hizmete sunduğu konuşma kulübünde katılımcılar yabancı dil konuşma pratiği yaparken, drama, dil oyunları, sunumlar ve grup çalışması gibi birçok etkinlik sayesinde hem eğlenip hem öğreniyor. Yabancı dil öğrenimini keyifli hale getiren kulüp, Mersinlilerin günlük yaşamda kendilerini daha rahat ifade etmelerine de imkan tanıyor.

Hello Mersin Yabancı Dil Konuşma Kulübü Sorumlusu Eren Demir, kulübün 2 yıldır faaliyetlerine devam ettiğini belirterek, "Amacımız vatandaşlarımızın yabancı dil becerilerini geliştirirken, aynı zamanda sosyalleşmelerine imkan sağlamak. İngilizcenin yanı sıra Almanca en çok tercih edilen diller arasında yer alıyor. Kurslarımız 18 yaş üstü tüm vatandaşlarımıza açık ve ücretsiz. Bu sayede her yaştan insanın bir araya geldiği, sıcak ve dinamik bir ortam oluşturduk" dedi.

Mercek Meslek Edindirme Merkezi’nde verilen teorik Almanca kurslarının ardından konuşma kulübü ile öğrenilen bilgilerin pekiştirildiğini anlatan Demir, "Katılımcılar burada, daha önce öğrendiklerini pratiğe döküyor ve yabancı dil konuşma becerilerini geliştiriyor. Yurt dışına gitmek isteyenlerden, sadece hobi olarak yabancı dil öğrenenlere kadar çok geniş bir katılım var" diye konuştu.

"Kursun ücretsiz olması, fırsat eşitliği açısından çok önemli"

Görevli yabancı dil öğretmeni Figen Oruç, kulübün kısa sürede büyük bir ilgi gördüğünü vurgulayarak, "Kulübümüzde hem Almanca hem de İngilizce konuşma etkinliklerimiz oluyor. Öğrencilerimizle sıcak bir ortamda, kaygı duymadan pratik yapabiliyoruz. Bu sayede yabancı dili kullanma becerileri çok hızlı gelişiyor"şeklinde konuştu.

Kursun ücretsiz olmasının da fırsat eşitliği açısından çok önemli olduğuna dikkat çeken Oruç, "Ekonomik şartları ne olursa olsun, herkesin bu eğitimlere katılabiliyor olabilmesi çok değerli. Özellikle üniversite öğrencileri için büyük bir fırsat" ifadelerini kullandı.