Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, eşi Meral Seçer ile birlikte Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde hizmet veren ‘Mezitli Çocuk Kampüsü’nü ziyaret etti.

Başkan Seçer ve Meral Seçer’in ziyareti esnasında çocuklar kampüs için Seçer’e teşekkür ederken; bir çocuğun, "Sizi görünce heyecandan tansiyonum düşüyor başkanım" demesi ise kampüste kahkaha seslerini yükseltti. Renkli diyalogların yaşandığı ziyarette Başkan Seçer ve Meral Seçer, Mutfak Atölyesinde çocukların yapmış olduğu yoğurtlu meyveyi tatmanın keyfini yaşadı; Tasarım Atölyesinde çocukların tasarladığı dijital oyunu oynayarak onların hayal gücüne ortak oldu. Dans Atölyesinde çocukların sergilediği zeybek gösterisini ilgiyle izleyen Başkan Seçer ve Meral Seçer, Müzik Atölyesinde ise ritim çalışmalarına katılarak çocukların coşkusuna eşlik etti.

"Çocuklarımızın ruhsal açıdan gelişimine çok büyük katkı sunduğunu düşünüyorum"

Mezitli Çocuk Kampüsü’ndeki atölyeleri gezen Başkan Seçer, kampüsteki birçok etkinliği çocuklarla beraber yaptıklarını söyleyerek, "Kampüsümüzde 9 ayrı atölye var. Mutfak Atölyesinden Doğa Atölyesine, Dans ve Müzik Atölyesine kadar çocuklarımız burada birçok etkinlik yapabiliyor. Çocuklarımız burada hem eğleniyor hem arkadaş ediniyor hem de pratik yapma imkânı buluyor. Çocuklarımızın ruhsal açıdan da gelişimine çok büyük katkı sunduğunu düşünüyorum" dedi.

Mezitli Çocuk Kampüsü’nün çocukların hem el becerilerinin gelişmesi hem de küçük yaşta hobi edinmeleri açısından önemli bir görevi üstlendiğini ifade eden Seçer, "Aynı zamanda burada çok amaçlı salonumuz da var. Biz bu çocuk kampüslerini şehrin her ilçesine ve bölgesine yaymaya çalışıyoruz. Çünkü çocuklarımız çok memnun" ifadelerini kullandı.

"Demek ki, doğru yoldayız"

Çocukların kampüse büyük bir keyifle geldiğini söyleyen Seçer, onlarla sohbet etti. Seçer çocuklara seslenerek, "Buraya çok büyük keyifle geliyorsunuz ve çok güzel zaman geçiriyorsunuz. İnsanlar sevdiği işi yapmalı, sevdiği ortamda bulunmalı ve sevdiği insanlarla beraber olmalı. Siz de burayı seviyorsunuz. Sizlerin buraya sevgisini ve ilgisini duyduktan sonra, biz de; ‘Demek ki, doğru yoldayız’ diyoruz. Çok daha fazla atölye çalışması yapacağız" diye konuştu.

Toroslar ve Silifke ilçesinde de yakın zamanda çocuk kampüslerinin faaliyete geçeceğini müjdeleyen Seçer, "Çocuk kampüslerimizin sayısını daha sonra diğer bölgelerde de artıracağız. Çok sayıda çocuğumuz bu kampüslerimize devam etsin istiyoruz. Sizlere başarılar diliyoruz. Ailelerinize selamlarımızı iletmenizi istiyoruz" diyerek, çocuklara ilgilerinden dolayı teşekkür etti.