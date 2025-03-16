Kayseri Mobilyacılar Odası ve KUMSMALL AVM Yönetim Kurulu Başkanı Ercan Sarıkaya; şehir için değer ürettiklerini söyleyerek şuana kadar TOKİ borcunu bitiren 600 üyenin tapusunu teslim ettiklerini söyledi.

Kooperatif yapısının bir araya gelindiğinde devasa yatırımları ortaya çıkarabileceği bir sistem olduğunu aktaran Kayseri Mobilyacılar Odası ve KUMSMALL AVM Yönetim Kurulu Başkanı Ercan Sarıkaya, şimdiye kadar 600’e yakın üyenin tapusunu teslim ettiklerini kaydetti. Başkan Sarıkaya; "Kooperatif yapısı; insanların bir araya geldiği, güç oluşturduğu devasa yatırımları ortaya çıkarabileceği bir sistem. Erciyes Küçük Sanayi Kooperatifi’nde 800’ün üzerinde üretim yeri yapmışız ve üyelere teslim etmişiz. TOKİ borcunu bitiren 600 üyemizin tapusu teslim ettik. Bu yıl inşallah alışveriş merkezinde de tapu süreci başlıyor. 2010 yılında bu şehri yönetenlerin ufuklarına teşekkür etmek gerekiyor, hepsi de sahip çıktılar. Çünkü şehir için bir değer üretiliyor, şahıslara ait bir proje değil" dedi.

"Kayserimizin ihracatçılar birliği olmalı"

Kayseri’nin kendi ihracatçılar birliği olmasını istediğini ifade eden Başkan Sarıkaya; "Ben de isterim ki Kayserimizin ihracatçılar birliği olsun, kulağa da hoş geliyor. Ama Kayseri’nin toplam ihracat rakamı belli. Akdeniz İhracatçılar Birliği’nde Mobilya Bölüm Başkanı Kayseri’deki kendi sanayicimiz. Ekonominin güçlü olduğu, istikrarın ve bizim pazarımızın olduğu en büyük iki pazar var biri Avrupa, diğeri Amerika. Buralara artık bizim yavaş yavaş adım atmamız lazım. Bizim markalarımızın orada tek başına bir şeyler yapma şansı yok, orada oyunun kuralları farklı dönüyor. Bu konuda devletimizin de çok ciddi destekleri var. Bizim artık hoş sohbetimizi, birlikte hareket etme yönüne götürmemiz gerekiyor" şeklinde konuştu.

"E-ticarete başlıyoruz"

5. ayda e ticarete başlayacaklarının altını çizen Başkan Sarıkaya; "İnsanların ürettiği malı alıp, ekibi kurup dünyaya bizim açılmamız lazım. Online satışta ürünü kim yapmış, buna kimse takılmıyor. İnsanlar ürünün tasarımına bakıyorlar, kalitesine bakıyorlar. Herkesin Amerika’ya, Avrupa’ya gitme şansı yok ama ürünlerimiz gidebilir. Burada oturduğumuz yede ürünlerimiz online satışa açılabilir ve satılabilir. Bunların altyapısını hazırlıyoruz. E ticaret 5. ay gibi başlayacak inşallah. Online ticarette çok dikkatli hareket etmemiz lazım" ifadelerini kullandı.

"Mobilyada su bazlı boya olmalı"

Son zamanlarda mobilyalarda oto boyası kullanıldığını ancak su bazlı boyanın kullanılması gerektiğini vurgulayan Kayseri Mobilyacılar Odası ve KUMSMALL AVM Yönetim Kurulu Başkanı Ercan Sarıkaya; "Paris İklim Anlaşması’na göre tiner içerikli boyaları Avrupa birliği kabul etmemeye başlayacak. Bununla ilgili bir tesis kurduk, elle boyama değil de bant sisteminde makinaların boyadığı bir sistem kurduk. Projeli işler geliyor, yapıyoruz ama genel anlamda sanayicimiz su bazlı boyanın maaliyeti, yüzde 25 civarında solvent bazlı boyaya karşı maliyetli. Bunu da bir yıla vurduğunda aradaki rakama bakıldığında solvent bazlıdan devam ediliyor. Bir, Bir buçuk yıldır gerek Kayseri’de gerekse başka şehirlerde mobilyada oto boyası kullanmaya başlamışlar. Kesinlikle sağlıklı bir yönü yok. Mobilyada oto boyası kullanılır mı? Mobilyada su bazlı boya kullanılmalı" diye konuştu.