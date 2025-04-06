Samsun’un Canik Belediyesi’nin 2025 YKS ücret desteği, öğrencilerin hesaplarına yattı. Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, "Canik’imizde YKS sınav ücret desteği geleneğimizi bu yıl da sürdürdük" dedi.

Canik Belediyesi eğitime yönelik projeleriyle öğrencilerin ve ailelerin yanında olmaya devam ediyor. Eğitime yönelik projelerine yenilerini eklemeyi sürdüren ve Canik’teki tüm öğrencilerin sınav ücretlerini karşılamaya devam eden Canik Belediyesi, 2025 YKS sınav ücretlerini adayların hesaplarına yatırmaya başladı.

Bu yıl da geleneği sürdürdüklerini ve Canik’teki tüm öğrencilerin YKS ücretlerini karşıladıklarını belirten Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, "Sınav ücret desteğiyle gençlerimizin yanında olmaya devam ediyoruz. Eğitime yönelik örnek projelerimizle hayallerine ve hedeflerine giden yolda, gençlerimizle birlikte yürümeye devam ediyoruz. Canik’imizde YKS sınav ücret desteği geleneğimizi bu yıl da sürdürdük. 2025 YKS ücret desteklerini gençlerimizin hesaplarına yatırdık. Tüm gençlerimize hayırlı olsun. Sınav ücret desteği, üniversite öğrencilerine burs desteği, çanta ve kırtasiye seti desteği, ücretsiz eğitimler ve eğitime yönelik nice projelerimizle gençlerimizin yanında, ailelerimizin ve öğrencilerimizin eğitim harcamalarına destek olmaya devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi.