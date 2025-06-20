Samsun’un Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, Hasköy Cumhuriyet İlkokulu’nda karne sevinci yaşayan öğrencilerin mutluluğuna ortak oldu. Öğrenciler, karnelerini Başkan Sandıkçı’nın elinden alırken duygu dolu anlar yaşandı.

2024-2025 eğitim-öğretim yılının sona ermesiyle birlikte Samsun’un Canik ilçesinde öğrenciler karne heyecanı yaşadı. Hasköy Cumhuriyet İlkokulu’nda düzenlenen karne törenine katılan Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, minik öğrencilerle yakından ilgilendi, başarılarını kutlayarak çeşitli hediyeler verdi.

"Eğitim, önceliğimiz olmaya devam edecek"

Karne töreninde konuşan Başkan Sandıkçı, "Eğitim öğretim yılını başarıyla tamamlayan tüm öğrencilerimizi tebrik ediyorum. Yaz tatili boyunca da onları hem eğlendirecek hem geliştirecek etkinliklerle desteklemeye devam edeceğiz. Canik’te eğitim her zaman önceliğimizdir" dedi.

Törende Başkan Sandıkçı’ya sarılarak teşekkür eden öğrenciler, duydukları sevgiyi tezahüratlarla ifade etti.

Karne törenine ayrıca Canik Kaymakamı Şeref Aydın, İlçe Milli Eğitim Müdürü Zahit Köseoğlu, öğretmenler, veliler ve protokol üyeleri de katıldı.