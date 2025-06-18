Öğretmenlerle bir araya gelen Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, "Canik’imizde eğitime yönelik projelerimizi hız kesmeden sürdürüyoruz. Yapay zekâ, siber güvenlik ve yazılım alanları başta olmak üzere bilim ve teknoloji eğitiminde örnek olan projelerle öğrencilerimizi buluşturuyoruz" dedi.

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, eğitim alanına yönelik vizyon projeleri hayata geçirmeye devam ettiklerini ifade etti. Canik’te görevlerini sürdüren öğretmenlerle buluşan Başkan İbrahim Sandıkçı, eğitime yönelik desteklere kesintisiz bir şekilde devam ettiklerini belirterek, "Canik’imizi kaliteli ve nitelikli eğitimin merkezi haline getirdik" diye konuştu.

"Canik Fen Lisemizi ilçemize kazandırdık"

Canik’teki eğitim kalitesinin her geçen gün arttığını dile getiren Başkan İbrahim Sandıkçı, "Canik’imizde eğitime yönelik projelerimizi hız kesmeden sürdürüyoruz. Çünkü geleceğin söz sahibi bilgiyle, milli ve manevi değerlerle yoğrulan gençliğimiz olacaktır. Yapay zekâ, siber güvenlik ve yazılım alanları başta olmak üzere bilim ve teknoloji eğitiminde örnek olan projelerle öğrencilerimizi buluşturuyoruz. Canik Fen Lisemizi ilçemize kazandırdık. Böylelikle öğrencilerimizin yerinde eğitim almalarını sağladık. Eğitim Dostu Belediye ünvanımızla bilimle toplumu buluşturan ve eğitimde rol model olan çalışmalara imza atmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Sezai Karakoç Canik Kültür Merkezi’nde gerçekleşen programa ayrıca, Canik Kaymakamı Şeref Aydın, Canik İlçe Milli Eğitim Müdürü Zahit Köseoğlu, protokol üyeleri ve öğretmenler katıldı. Programın ardından 240 öğretmene başarı belgesi takdim edildi. Öğretmenler, eğitime verdiği desteklerden dolayı Başkan İbrahim Sandıkçı’ya teşekkür etti. Program, hatıra fotoğrafı çekiminin ardından son buldu.