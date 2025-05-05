Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde devam eden Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivaline (TEKNOFEST) katılan Beyağaçlı öğrencileri yalnız bırakmayan Belediye Başkanı Sezayi Pütün, KKTC Başbakanı Ünal Üstel ve Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar ile bir araya geldi.

Beyağaç Belediye Başkanı Sezayi Pütün, TEKNOFEST, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin başkenti Lefkoşa’daki eski Ercan Havalimanında devam eden TEKNOFEST’te yer alarak büyük bir başarıya imza atan Beyağaçlı öğrencileri yalnız bırakmadı. Belediye Başkanı Sezayi Pütün, KKTC TEKNOFEST’te "Robolig Mavi Vatan" yarışmasına katılan Beyağaç Atatürk Ortaokulu öğrencileri Mehmet Değirmenci, Metin Gündoğdu ve öğretmenleri Emrah Bölüm’e destek verdi.

KKTC Başbakanı Ünal Üstel, Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Mustafa Varank ile Pamukkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmud Güngör de KKTC TEKNOFEST’te yar alan Beyağaçlı öğrencileri tebrik ederek, başarılı projeleri hakkında bilgi aldı.

Kendilerine destek ve moral veren tüm ziyaretçilere teşekkür eden Başkan Pütün, "Ülkemizin gururu Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar ve tüm ziyaretçilerimize öğrencilerimiz adına teşekkür ederim. Milli teknoloji hamlesine katkı sunan her adımda biz de varız. Gençlerimizin yanında olan tüm büyüklerimize teşekkür ediyor, öğrencilerimize başarılar diliyoruz. Gurur kaynağımız öğrencilerimizi ve değerli öğretmenimizi yürekten tebrik ediyor, başarılarının daim olmasını diliyoruz" dedi.