DENİZLİ (İHA) – Denizli’nin Beyağaç Belediye Başkanı Sezayi Pütün, Türkiye’nin ciğerlerini söndüren orman yangınlarının geleceği tehdit ettiğini belirterek, "Orman yanarsa, hayat susar" dedi.

Başta İzmir olmak üzere devam eden yangınların Türkiye’nin ciğerlerini söndürdüğünü ifade eden Beyağaç Belediye Başkanı Sezayi Pütün, yangınla mücadele şehit olan orman işçisi ve hayatını kaybeden vatandaş için taziyelerini iletti.

Kuraklık ve yüksek sıcaklık nedeniyle riskli bir dönem geçirildiğini belirten Başkan Pütün, "Ormanlarımız, sadece ağaçlardan ibaret değil; içinde binlerce canlının yaşadığı, nefes aldığımız, suyumuzu temizleyen ve geleceğimizi şekillendiren hayati varlıklardır. Ne yazık ki yaz aylarının gelmesiyle birlikte ülkemizde ve çevremizde orman yangınları riski büyük ölçüde artmış durumda. Küçücük bir kıvılcım, yıllar boyunca büyüttüğümüz doğayı bir anda yok edebiliyor. Bu yüzden tüm hemşehrilerime çağrımdır, ormanlık alanlarda kesinlikle ateş yakmayalım. Cam, plastik, sigara izmariti gibi yanıcı ve tehlike oluşturabilecek hiçbir maddeyi doğaya bırakmayalım. Şüpheli bir durum fark ettiğinizde zaman kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayalım. Anız yakmak, piknik alanı dışında ateşli piknik yapmak hem yasaktır hem tehlikelidir. Beyağaç’ımız eşsiz doğası ve ormanlarıyla bizlere miras bırakılmış büyük bir hazinedir. Bu mirası korumak, yalnızca bugünü değil, yarınlarımızı da güvence altına almak demektir. Gelin hep birlikte, duyarlılıkla, bilinçle hareket edelim. Doğamızı koruyalım, geleceğimizi birlikte savunalım. Unutmayalım orman yanarsa, hayat susar" dedi.