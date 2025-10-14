Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu; Türkiye’nin dört bir yanından yerel yönetimleri, kamu kurumlarını, vakıfları ve sektör paydaşlarını Kayseri’de bir araya getiren ‘Her Yönüyle Kentsel Dönüşüm Zirvesi’nde Melikgazi’nin örnek ve referans kentsel dönüşüm çalışmaları ile ilgili bilgiler verdi.

Zirveye birçok ilden çok sayıda temsilci ve belediye başkanlarının katıldığını söyleyen Başkan Palancıoğlu; "Kayseri’de Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Kentsel Dönüşüm Başkanlığı, Büyükşehir Belediyesi ile Kentsel Dönüşüm ve Şehircilik Vakfı işbirliği ile düzenlenen zirvede biz de Melikgazi’de hayata geçirdiğimiz ve yeni yapacağımız kentsel dönüşüm çalışmalarımız ile ilgili bilgi ve birikimlerimizi katılımcılarla paylaştık. Melikgazi’de sadece binaları dönüştürmüyoruz. Mahalleler dönüşüyor. Butik okullar, sağlık merkezleri, kütüphaneler, camiler, parklar gibi hizmetleri bu bölgelerde yapıyoruz. Aslında kentsel dönüşümü, mahalle dönüşümü gibi yapmakta fayda vardır. Kayseri’de kentsel dönüşüm çalışması bir mahallenin dönüşümü şeklinde, tüm sosyal donatıları ile yapılıyor. Kentsel dönüşüm; imzalar, anlaşmalar, intikaller olmak üzere büyük bir gayretle yapılıyor. Zor ve uzun süren bir iş. Büyük bir özveri gerektiriyor. Melikgazi’de 8 bölgede kentsel dönüşüm çalışması yapıyoruz. İnşallah 14 bölgeye çıkacak şekilde çalışmalarımızı yaygınlaştırdık. Özellikle depremden sonra çalışmalarımıza hız verdik. Kentsel dönüşümün sadece belediyeler eliyle değil müteahhitler eliyle de yapılabilir hale gelmesi lazım. Bu vesile ile yapmış olduğumuz başarılı çalışmalarımızda bizlere destek olan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Murat Kurum’a, Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Dr. Memduh Büyükkılıç’a, Kentsel Dönüşüm Başkanımız Sayın Hakkı Alp’e ve mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" dedi.