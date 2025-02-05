Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, 6 Şubat Depremi’nin 2. yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Palancıoğlu mesajında; "Deprem bölgelerine yardım etmek için bütün Kayseri seferber oldu" dedi.

Depremin ilk anından itibaren Melikgazi Belediyesi olarak sahada olduklarını belirten Başkan Palancıoğlu, yaptığı açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"İki yıl önce maalesef yine böyle bir kar yağışı altında 6 Şubat Depremi’ni hep birlikte yaşadık. Vefat eden kardeşlerimize Allah’tan rahmet, yaralılarımıza da acil şifalar diliyorum. 11 ilde meydana gelen bu depremde Kayseri de çok etkilendi. Hem Kayseri içerisine hem de deprem bölgelerine yardım etmek için bütün Kayseri seferber oldu. Melikgazi Belediyesi olarak bizler de elimizden geldiğince arama kurtarma çalışmalarına katılarak, Elbistan ve Adıyaman’da çarşı kurarak, Kahramanmaraş’ta yaşam alanları oluşturarak 300 personelimiz ve 125 aracımızla muazzam şekilde hizmet ettik. Sadece bu alanlarda değil; Osmaniye’de arama kurtarma çalışmaları yaptık. Hatay ve Malatya başta olmak üzere deprem bölgelerine yardımlarımızı gönderdik. Mobil duşlar, mobil WCler, ilaçlama ve çöp toplama hizmetleri için ekiplerimiz seferber oldu. Burada bütün personelime teşekkür ediyorum. Melikgazi Belediyesi olarak gerçekten canla, başla, uykusuz bir şekilde arkadaşlarımızla birlikte hizmet ettik. Bu çok önemliydi. Kayseri olarak deprem bölgesinde Sayın Valimiz Gökmen Çiçek’in önderliğinde, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Memduh Büyükkılıç, İlçe Belediye Başkanlarımız, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlarımızla birlikte hakikaten önemli çalışmalar yaptık. Kayseri Deprem Koordinasyon Merkezi kurarak burada Sanayi Odamız, Ticaret Odamız, Organize Sanayi Bölgelerimiz, Kızılay, tır ve kamyonları ile bizlere destek veren Kayserili nakliyecilerimiz, hayırsever sanayici ve iş adamlarımız ile birlikte bin tıra yakın yardımı da bütün deprem bölgelerine ulaştırdık. Gerçekten bizlere bu konuda destek olan Kayseri Valimiz Sayın Gökmen Çiçek başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ederim. Cenab-ı Allah böyle bir afeti bir daha göstermesin; ama maalesef hepimizin bildiği üzere Türkiye deprem bölgesi olduğu için bizim hazırlıklı olmamız lazım. Depreme hazırlıklı olmak için 6 Şubat tarihinden itibaren bizler çok daha farklı bir çalışma boyutuna geçtik. Özellikle zemin etütleri, jeolojik çalışmalar, Kayseri’de yapılmak üzere mikro bölgelerin çalışmaları artık imar planlarına altlık teşkil edecek şekilde yapılmakta. Bir diğer almış olduğumuz karar ise, 15 kata kadar olan yüksek yapılaşmayı önleyerek 10 kata düşürmüş olduk. Dolayısıyla Melikgazi ilçemizde bundan sonra inşallah daha çok yatay mimaride olan ve maksimum 10 kata çıkan yapılaşmalar olacak. Yatay mimari örneği olarak, geçtiğimiz günlerde yaptığımız ihaleyle temellerini attığımız, iki kattan oluşan 120 bahçeli ev projemiz var. Bu güzel bir örnek olacaktır diye düşünüyorum. Kentsel dönüşümde altı farklı bölgede binlerce kentsel dönüşüm dairesi yapıyoruz. Bunların hepsinin yeni yapı olması, depreme karşı kuvvetlendirilmiş güzel yapılar olması da vatandaşlarımızı dirençli ve sağlam yapılara taşıma anlamına geliyor. Kazım Karabekir, Battalgazi, Yıldırım Beyazıt, Çorakçılar gibi birçok alanda zaten kentsel dönüşüm çalışması yapıyorduk. İnşallah daha farklı alanlarda da yapmaya devam edeceğiz. Tekrar geçmiş olsun, diyorum. Başımız sağ olsun. Cenab-ı Allah bir daha 6 Şubat Depremi gibi depremleri göstermesin."