"Türkiye’nin İlk 1000 İhracatçı Firması" listesinde yer alan Konyalı firmaları tebrik eden KTO Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Öztürk, "Konya’nın bu başarısı, yalnızca ekonomik bir kazanım değil; aynı zamanda Anadolu’nun üretim potansiyelinin ve ihracattaki kararlılığının da somut bir göstergesi oldu" dedi.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından hazırlanan "Türkiye’nin İlk 1000 İhracatçı Firması" listesi açıklandı. Listede geçtiğimiz yıl 6 firmayla yer alan Konya, bu yıl 12 firmayla listeye girerek rekor kırdı. Konya Ticaret Odası (KTO) Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Öztürk, listeye giren Konyalı firmaları tebrik ederek, "Konyalı firmalarımızı bu önemli başarılarından dolayı gönülden kutluyorum. Bu başarı, şehrimizin üretim gücünün, istihdam kapasitesinin ve ihracat odaklı yaklaşımının bir göstergesidir. Konya iş dünyası her zaman çalışkanlığı, girişimciliği ve azmiyle örnek olmuş, ülkemizin kalkınma yolculuğuna güçlü katkılar sunmuştur" dedi.

Ortak akıl ve iş birliği vurgusu

Başkan Öztürk, Konya’nın ihracat performansındaki bu yükselişte ortak akıl ve iş birliğinin önemli bir rol oynadığını vurgulayarak, "2024 yılında 186 ülkeye 3,5 milyar doları aşkın ihracat gerçekleştiren Konya, Cumhuriyet tarihinin ihracat rekorunu kırmıştı. Bu başarı elbette tesadüf değil; sanayicimizin, ihracatçımızın ve tüm paydaşlarımızın kararlı emeğinin sonucudur" ifadelerini kullandı

Konya Ticaret Odası olarak, şehrin ihracattaki ivmesini sürdürmek amacıyla tüm kurumlarla ve özel sektörle ortak çalışmaların süreceğini belirten Öztürk, "2025 yılında da aynı azim ve kararlılıkla ihracattaki başarımızı artırmak için Konya iş dünyasıyla birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Hedefimiz; üretimimizi, katma değeri yüksek ihracatımızı ve küresel pazardaki gücümüzü daha yükseğe çıkarmaktır. Konya’nın bu başarısı, yalnızca ekonomik bir kazanım değil; aynı zamanda Anadolu’nun üretim potansiyelinin ve ihracattaki kararlılığının da somut bir göstergesi oldu" ifadelerini kullandı.

Listede yer alan Konyalı firmalar ve sıralamaları şöyle: "S.S.P Otomotiv 97. sırada, Konya Şeker 253. sırada, YPS Global Otomotiv 365. sırada, Eti Alüminyum 373. sırada, adının açıklanmasını istemeyen bir firma 630. sırada, Aspi Otomotiv 765. sırada, İmaş Makine 772. sırada, Calsis Otomotiv 803. sırada, araştırmaya katılmayan bir firma 889. sırada, LKV Teknik 894. sırada, Memak Makine 909. sırada, Empero Endüstriyel 957. sırada."