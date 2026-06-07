Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, 2026 yılının ilk vatandaş buluşmasında Gökçe Mahallesi sakinleri ile buluştu. 2024 yılı sonunda mahalle statüsü kazanarak belediye sorumluluk alanına dahil olan Gökçe'de muhtarın ilettiği talepleri Başkan Özlü bizzat yanıtladı, mahalle sakinlerinin önerilerini dinledi.

Başkan Faruk Özlü, 'Vatandaş Soruyor, Başkan Cevaplıyor' toplantılarının 2026 yılı programında ilk olarak Gökçe Mahallesine konuk oldu. Mahalle sakinlerinin yoğun katılım gösterdiği toplantıda başkan yardımcıları ve birim müdürleri de hazır bulundu. Vatandaşlara hitaben yaptığı konuşmada, 'Kültür Mahallesi'nde ne varsa Gökçe Mahallesi'nde o olacak. Ama bu ne demek; burası doğanın içinde güzel bir yer. Burayı betona boğmayacağız. Kendi doğası içinde doğal gaz olacak, içme suyu, en güzel altyapı olacak, asfalt olacak. İmkanlarımız dahilinde sizlerin ihtiyacı neyse onu gerçekleştireceğiz.'

'DERGAZ buraya 106 milyon dolar ayırdı'

Doğal gaz yatırımları ilgili DERGAZ yönetimi ile toplantı yaptıklarını belirten Başkan Özlü, mahalle olan 7 köy ile Kabalak'ta doğal gaz ihtiyacı olduğunu, imar planlarının kesinleşmesi sonrası Düzce'ye yapılacak yatırımda artırıma gitme kararı aldıklarını ifade ederek şöyle konuştu:

'Kısa bir süre önce DERGAZ yönetimi ile toplantı yaptık. Kendilerine yeni mahalle olan 7 köy ile Kabalak'ta doğal gaz ihtiyacı olduğunu söyledim. Düzce'ye ayırdıkları yatırım miktarı 106 milyon dolardı. Bu mahallelerin bazı noktalarında doğal gaz yatırımları başladı, kullananlar var. Toplantımızda geri kalan kısımların imar planlarının yapılması gündeme geldi. Şimdi biz bu konuyu 3 ay içinde bitireceğiz. Burada yatırımların önünde bir engel kalmaması için çalışıyoruz. Yalnız bu konuda doğal gaz yatırımları hanelere geldiğinde sizin de abonelik almanız önemli. Yatırımların devamı ancak bu şekilde olur.'

'Bizim yaptığımız her iş kalıcı iş'

İçme suyu projesi hakkında açıklamada bulunan Başkan Özlü, yapılan her işin kalıcı olması için çalıştıklarını ifade ederek şunları söyledi: 'Örneğin içme suyu projemizden bahsetmek istiyorum. Bu proje ile Düzce'de 64 mahallemiz var, her mahalle aynı kalitede içme suyuna kavuşacak. Şu an şebekede yüzde 54 oranında kaçak oluyor bu sona erecek. Şu an 14 kilometre ana hat döşendi. Bu çalışmalar kolay yürümüyor, tamamen yeni bir hat kurduğumuz için alttan bir şeyler çıkıyor, bazen bu durum bizi yavaşlatıyor ama bu konuda kararlıyız. Durmadan çalışıyoruz. Bu proje bittiğinde Düzce'nin gelecek 50 yılda su sorunu olmayacak. En kaliteli borularla bu çalışmayı yapıyoruz. Duktil boru olarak bilinen bu borulara fabrika 100 yıl garanti veriyor. Bu kalıcı bir iştir.'

'Siz isteyin biz yapalım'

Vatandaşlardan gelen talep ve önerileri bizzat dinleyen Başkan Özlü, icra makamı olduklarına dikkat çekerek, 'Siz isteyeceksiniz biz yapmak için çalışacağız. Biz yapmak için sizden yetki aldık, muhtarımız aracılığı ile bize ilettiğiniz her konunun muhatabı burada. Gerekli müdahale ve düzenlemeleri sizinle birlikte bizim imkanlarımızla hepsini gerçekleştireceğiz inşallah' dedi.

Tarım akademisi fide dağıttı

Mahalle toplantısında vatandaşlara çeşitli ikramların yanı sıra Düzce Belediyesi Tarım Akademisi tarafından yetiştirilen sebze, çiçek ve çeşitli baharatların fideleri dağıtıldı.