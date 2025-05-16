Manisa Ticaret Borsası Başkanı Sadık Özkasap, TOBB’daki 20 yılı aşkın sürdürdüğü delegelik görevi dolayısıyla hak kazandığı ‘Hizmet Şeref Belgesi’ni Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın elinden aldı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından düzenlenen 2025 Yılı Hizmet Şeref Belgesi Plaket Töreni, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla gerçekleştirildi. Törende, Manisa Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Sadık Özkasap, 20 yılı aşkın süredir sürdürdüğü TOBB delegeliği görevinden dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından takdim edilen Hizmet Şeref Belgesi ile onurlandırıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan törende yaptığı konuşmada, TOBB çatısı altında 10, 20 ve 30. yılını tamamlayan delegeleri tebrik ederek, bu isimlerin yalnızca Birliğe değil, ülkeye de önemli hizmetlerde bulunduklarını vurguladı.

Ödül töreni sonrası açıklamalarda bulunan Borsa Başkanı Sadık Özkasap, "TOBB ailesinin bir ferdi olarak ülkemiz ekonomisine katkı sunma çabamızın böyle anlamlı bir ödülle taçlandırılması benim için büyük bir onur. Bu değerli takdir için başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a ve TOBB Başkanımız Sayın Rifat Hisarcıklıoğlu’na içten teşekkürlerimi sunuyorum" ifadelerini kullandı.