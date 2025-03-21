Altı Nokta Körler Derneği Aydın Şube Başkanı Bayram Özen, usta halk ozanı Aşık Veysel’i saygı ve özlemle andıklarını ifade ederek "O, her dizesiyle bizlere hem ışık olmuş hem de umut vermiştir" dedi.

Aşık edebiyatının en güçlü temsilcilerinden biri olan büyük halk ozanı Aşık Veysel Şatıroğlu, ölümünün 52. yılında yurt genelinde olduğu gibi Aydın’da da saygı ve özlemle anılıyor. Altı Nokta Körler Derneği Aydın Şube Başkanı ve Genel Merkez Basın ve Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Bayram Özen ise 21 Mart Dünya Şiir Günü’ne de denk gelen günde açıklama yaparak "Aşık Veysel sadece bir halk ozanı değil, aynı zamanda görme engelli bireylerin iç dünyasını, yaşamla kurduğu derin bağı ve insan sevgisini tüm dünyaya şiirle anlatabilen eşsiz bir gönül insanıdır" dedi.

Özen açıklamasının devamında "Aşık Veysel’in dizelerinde yer bulan doğa, sevgi, insanlık ve vatan sevgisi, bugün hala yolumuzu aydınlatmaya devam ediyor. O, bastonunu toprağa değil, gönüllere vurmuş bir bilgedir. Her dizesiyle bizlere hem ışık olmuş hem de umut vermiştir. Görme engelli bireyler olarak Aşık Veysel’in bıraktığı mirası bir onur vesilesi olarak görüyoruz. Karanlıktan korkmayan, aydınlığı içinde taşıyan bir duruşun adı olan Aşık Veysel’i rahmetle, minnetle ve özlemle anıyoruz" ifadelerine yer verdi.