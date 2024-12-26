Şişecam’ın Trakya Cam Fabrika Müdürü Ayhan Aydemir ve Anadolu Cam Fabrika Müdürü Engin Kurban ile görüşen Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, “Bir yandan Yenişehir’i yatırımcılar için cazip bir hale getirmeye çalışırken bir yandan da şehrimizi sosyolojik ve kültürel yönden bu büyümeye hazırlıyoruz” dedi.

Bir dünya markası olan Şişecam’ın Trakya Cam Fabrika Müdürü Ayhan Aydemir ile Anadolu Cam Fabrika Müdürü Engin Kurban, Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel’i ziyaret etti. Yenişehir Organize Sanayi Bölgesi (YOSAB) imar plan revizyonu çalışmalarından duydukları memnuniyeti belirten Şişecam Yöneticileri, “Yenişehir’in vizyonunun genişlediğini, artık farklı bir yönetim anlayışı içerisinde olduklarını, görüyor ve takip ediyoruz. Gelişime ve büyümeye açık, sorunları öteleyen değil çözen, vizyoner bir başkanın ve yönetiminin olduğunu anlayabiliyoruz. Trakya Cam ve Anadolu Cam olarak Yenişehir’in gelecek vizyonunda katkımız olacağını düşünüyor ve bize düşen görevde desteğe hazır olduğumuzu belirtmek istiyoruz” dediler.

‘Hedefimiz net’

Trakya Cam ve Anadolu Cam fabrika müdürlerini ağırlamaktan dolayı memnuniyetini dile getiren Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel ise; “Şişecam gibi dünya devi firmanın Yenişehir Organize Sanayi Bölgesi’nde yer alması bizim için büyük bir şans. Kendilerine ilgi ve alakalarından dolayı teşekkür ederim. Bizim hedefimiz net. Yenişehir’in büyüyüp, gelişmesini istiyoruz. Bu konuda da çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Bir yandan Yenişehir’i yatırımcılar için cazip bir hale getirmeye çalışırken, bir yandan da şehrimizi sosyolojik ve kültürel yönden bu büyümeye hazırlıyoruz” diye konuştu.