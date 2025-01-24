Bozdoğan Belediyesi, mahallelerin yıllardır çözüm bekleyen sorunlarına neşter vurmaya devam ediyor.

Vatandaşların yıllardır açılmasını talep ettiği Kakkalan Mahallesi’nde Merkez Karşıyaka Mevkii ile Merkez Aşağı Mahalle bağlantı yolu ulaşıma

açıldı. Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin çalışmalarıyla hizmete sunulan bu yeni yolun, kısa süre içinde üst yapı düzenlemelerinin tamamlanması planlanıyor. Çalışma, hem mahalle sakinlerine hem de bölgede tarım yapan çiftçilere kolaylık sağlayacak.

Kakkalan Mahalle Muhtarı Mehmet Köse ise yolun açılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Söz verdiğimiz hizmetlerden biri olan Merkez Karşıyaka Mevkii - Merkez Aşağı Mahalle bağlantı yolumuz mahallemize hayırlı olsun. Yolumuz ulaşıma açıldı ve en kısa zamanda parke taşı döşeme çalışmalarıyla tamamlanacak. Belediye Başkanımız Mustafa Galip Özel’e, Başkan Yardımcımız Savaş Mammacı’ya ve emeği geçen tüm Fen İşleri ekiplerimize şahsım ve mahallem adına teşekkür ediyorum" dedi.

“Çözüm odaklı projeler üretmeye devam ediyoruz”

Bozdoğan Belediye Başkanı Mustafa Galip Özel yapılan çalışmalar hakkında açıklamada bulunarak, “Belediye olarak mahallelerimizin ihtiyaçlarını yerinde tespit ediyor ve kalıcı çözümler üretiyoruz. Kakkalan Mahallesi’nde uzun yıllardır beklenen bu yolun tamamlanması, hem vatandaşlarımız hem de üreten çiftçilerimiz için büyük bir kolaylık sağlayacak. Yolun hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.