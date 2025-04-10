Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, göreve ikinci kez gelişinin ardından geçen 1 yılı değerlendirerek, Hacılar’a kazandırılan projeler ve yatırımlar hakkında açıklamalarda bulundu. Başkan Özdoğan, "Yeni dönemde daha ilk yılı tamamlamadan Hacılar’a 2,5 milyar TL’lik yatırım kazandırdık. Hacılar’ın her alanda gelişmesi için var gücümüzle çalışıyoruz" dedi.

2019-2024 döneminde toplam 1 milyar 100 milyon TL’lik yatırımın ilçeye kazandırıldığını hatırlatan Başkan Özdoğan, "Yeni dönemimize 1 Nisan 2024’te başladık. Henüz ilk yıl dolmadan, söz verdiğimiz 25 projenin yaklaşık 10 tanesini tamamladık ve toplamda 2,5 milyar TL’lik yatırımı ilçemize kazandırdık. Bu, Hacılar’a verdiğimiz sözlerin arkasında durduğumuzun en açık göstergesidir" diye konuştu.

Kentsel Dönüşüm ve TOKİ İş Birliğiyle 547 Konut

Hacılar Belediyesi ile TOKİ iş birliğiyle hayata geçirilen 547 konutluk projede 23 blok tamamlandı. Bu bloklardan 4’ü kentsel dönüşüm, 19’u ise TOKİ konutları olarak inşa edildi. Başkan Özdoğan, "2025 yılının ikinci yarısında bu projeyi tamamlayarak, modern ve güvenli konutları halkımızın hizmetine sunacağız" dedi.

Ayrıca Aşağı Mahalle’de başlatılacak 130 dönümlük kentsel dönüşüm çalışmasının yatırım değeri 4 milyar TL olarak açıklandı.

Başkan Özdoğan, ilçede 10.000 tonun üzerinde sıcak asfalt serimi, 7,3 kilometrelik yeni imar yolu ve 150.000 metrekare kilitli parke çalışmasının tamamlandığını kaydederek, "Vatandaşlarımızın güvenli ulaşımı için altyapı yatırımlarımıza kararlılıkla devam edeceğiz" dedi.

Hacılar’da yapılan altyapı yatırımlarına da değinen Başkan Özdoğan; "KASKİ tarafından 30.000 metre içme suyu hattı ve 2.400 metre kanalizasyon hattı, Kayserigaz tarafından 12.756 metre doğalgaz hattı, KCETAŞ tarafından 5.864 metre yer altı elektrik hattı döşendi. Bu yatırımlar sayesinde altyapı sistemi daha modern ve sürdürülebilir hale getirildi." Dedi.

Hürmetçi Ziyaretçi Merkezi Hizmete Açılıyor

Doğal güzellikleri ve yılkı atlarıyla ünlü Hürmetçi Sazlığı’na kazandırılan Ziyaretçi Merkezi ile ilgili bilgi veren Başkan Özdoğan, "Yaklaşık 400 metrekarelik alana sahip tesisimizde toplantı salonu, muhtarlık binası, mescit ve lavabolar bulunuyor. Hürmetçi, artık doğaseverler için daha konforlu bir mola noktası olacak" dedi.

33 milyon 600 bin TL’lik yatırımla tamamlanan 6 adet iş yerinin satış ihalesinin yapıldığını söyleyen Özdoğan, "Her biri 100 metrekare olan modern ofisler, ilçemizin ticaretine canlılık katacak" dedi.

Taşkın Kanal Projesinde 2. Etap Başlıyor

Devlet Su İşleri tarafından yürütülen Taşkın Kanal Projesi’nde ilk etabın tamamlandığını hatırlatan Başkan Özdoğan, "Çifte Kuyular’a kadar uzanan ilk etabın ardından ikinci etap da ihale aşamasına geldi. Aksu bölgesinde 2 kilometrelik yeni hattın çalışmaları yakında başlayacak" diye konuştu.

Hacılar’ın her geçen gün büyüdüğünü vurgulayan Başkan Özdoğan, "İlçemizin kalkınması için bugüne kadar ne gerekiyorsa yaptık, yapmaya da devam edeceğiz. Devletimizin, belediyemizin ve hayırseverlerimizin desteğiyle Hacılar’ı daha da ileriye taşıyacağız. Yeni projelerle eğitimden sağlığa, sosyal donatı alanlarından ulaşıma kadar yatırımlarımız sürecek" ifadelerini kullandı.