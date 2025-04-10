Samsun’da 120 milyon euro ekonomik katkı ve 2 bin kişilik istihdam sağlaması öngörülen yat turizmi için bölgesel iş birliği toplantısı düzenlendi.

Karadeniz kıyılarında yat turizmi potansiyelinin değerlendirilmesi amacıyla başlatılan "Karadeniz Kıyıları Yat/Yelken Turizmi Fizibilite Çalışması" çerçevesinde düzenlenen toplantı, Samsun Vali Yardımcısı Emin Çolak başkanlığında yapıldı. Toplantıya; Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanı Tuğamiral Ahmet Bahadır, Samsun Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Necmi Çamaş, Cumhurbaşkanlığı Uluslararası Yat Yarışları Komite Başkanı Ekrem Yemlihaoğlu, Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, OKA Genel Sekreteri Mehlika Dicle, il ve bölge temsilcileri ile su ürünleri kooperatiflerinin başkanları katıldı.

Toplantıda Karadeniz kıyılarındaki yat limanları, çekek alanları, bakım sahaları gibi yatırımların bugünü ve geleceği değerlendirildi. Şile’den Hopa’ya kadar olan 650 deniz millik kıyı şeridinde her 25-45 deniz mili arasında bir yat limanı veya iskelesi kurulması hedefleniyor. Bu kapsamda 10 yat limanı, 12 yat iskelesi ve 14 çekek alanı olmak üzere toplam 6 bin 820 yat kapasitesine ulaşılması öngörülüyor.

Yat limanlarının bakım-onarım, yakıt, konaklama, yeme-içme gibi hizmetlerle yılda yaklaşık 120 milyon euro ekonomik katkı sağlaması ve 2 bin kişiye doğrudan istihdam oluşturması bekleniyor. Yan sanayi ve hizmet sektörüyle bu rakamın daha da artabileceği değerlendiriliyor. Ayrıca kurulacak sosyal tesislerin bölge halkına ve gençlere denizcilik alanında yeni eğitim ve sosyal olanaklar sunacağı bildirildi.

Dünya genelinde 25 binden fazla yat limanı bulunurken, Türkiye’de 87 adet yat limanı ve barınak ile 20 bin 520 yat bağlama kapasitesi mevcut. Türkiye, Akdeniz ülkeleri arasında bu kapasiteyle dördüncü sırada yer alıyor.