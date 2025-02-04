Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir; cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Niğde’ye gelişinin 91. yıldönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Başkan Özdemir mesajında; "5 Şubat, cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Niğde’mizi şereflendirişinin 91. yıldönümünü büyük bir gurur ve coşkuyla kutluyoruz. 5 Şubat 1934 tarihi, yalnızca bir ziyaretin değil, aynı zamanda Niğde’nin vatan savunmasındaki kahramanlığının ve fedakarlığının tescillendiği bir günün simgesidir. Atatürk’ün ’Benim Niğde’ye alakam büyüktür; Niğdelileri her zaman sevmişimdir’ sözleri, bu toprakların milli mücadelede oynadığı kritik rolü bir kez daha hatırlatmaktadır. Niğdeliler, Ulukışla-Pozantı hattında işgal güçlerine karşı verilen mücadelede canla başla savaşmış, vatanın bölünmez bütünlüğü için her türlü fedakarlığı göze almıştır. Bugün, bu kahramanlık destanını bir kez daha yâd ediyor, Atatürk’ün Niğde’ye duyduğu güven ve sevgiyi bir onur nişanesi olarak taşıyoruz" dedi.

"Atatürk’ün ’Vatanını en çok seven, görevini en iyi yapandır’ sözünden ilham alarak, cumhuriyetin kazanımlarını korumak, gelecek nesillere daha güçlü bir Türkiye bırakmak için çalışmaya devam edeceğiz" diyen Başkan Emrah Özdemir; Niğde’nin tarihteki önemini unutmadan, bu onurlu mirası yaşatmanın ve yüceltmenin en büyük görev olduğunu ifade etti.

Özdemir, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, silah arkadaşlarını, aziz şehit ve gazileri saygı, minnet ve rahmetle andığı açıklamasında Niğde’nin onur gününü kutladı.