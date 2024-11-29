Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, Atatürk İlkokulu’ndaki etkinliğe ile Alanya Lisesi’ndeki Pişi Günü etkinliğine katıldı. Atatürk Caddesi ve 25 Metreli Yol üzerindeki esnafı da ziyaret eden Başkan Özçelik, Cuma Pazarı’nda alışveriş yaptı.

Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, birtakım ziyaretlerde bulundu. Başkan Yardımcısı Murat Levent Koçak ve Başkan Danışmanı Sadık Dizdaroğlu’nun da eşlik ettiği programlarda Başkan Özçelik, kendisinin de eğitim gördüğü Atatürk İlköğretim Okulu’nda düzenlenen etkinliğe programına katıldı. Öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği programda Başkan Özçelik, öğretmenler ve velilerle sohbet ederek, bol kazançlar dileklerini iletti. Başkan Özçelik daha sonra lise eğitimini gördüğü Alanya Lisesi’nde düzenlenen Geleneksel Pişi Günü etkinliğine katıldı. Pişi yapan velilerle bir araya gelen Başkan Özçelik, öğrencilerle de sohbet etti, voleybol ve seksek oynadı. Oldukça keyifli anların yaşandığı ziyaretlerde Başkan Özçelik eski günlerini yad ederken, kent genelindeki tüm okulların her türlü ihtiyacında Alanya Belediyesi’nin yanlarında olduğunu söyledi.

Başkan Özçelik ayrıca Atatürk Caddesi, 25 Metreli Yol, Hacet Caddesi ve Bostancıpınarı Caddesi üzerindeki esnafı ziyaret etti. Esnaf, ‘hayırlı işler’ dileklerini ileten Başkan Özçelik’e hizmetleri için teşekkür etti. Başkan Özçelik, ziyaretlerde esnafın taleplerini de dinleyerek notlar aldı. Cuma Pazarı’nı da ziyaret eden Başkan Özçelik, pazarcılara ‘bol kazançlar’ diledi. Esnaftan alışveriş yapan Başkan Özçelik, “Göreve geldiğimiz günden bugüne kadar bir yandan çalışmalarımızı yürütüyor bir yandan da esnaflarımız ve vatandaşlarımızla bir araya geliyoruz. Hep beraber, sevgiyle, samimiyetle ve güler yüzle Alanya’mız için çalışmaya devam edeceğiz” dedi. Başkan Özçelik, önümüzdeki günlerde hizmete açılacak Hacı Karanfil Konağı’nda da incelemelerde bulundu.