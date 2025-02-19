Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, Temizlik İşleri Müdürlüğü personeli ile bir araya gelerek çalışma şartları, maaş, talepler ve beklentiler üzerine değerlendirmelerde bulundu. Başkan Özçelik, "Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren personelimizin çalışma şartlarını iyileştirmek için adımlar attık" dedi.

Alanya Belediyesi Tosmur Temizlik İşleri Müdürlüğü Şantiyesinde gerçekleşen toplantıya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, Başkan Yardımcısı Murat Levent Koçak ve Temizlik İşleri Müdürü Adem Demir ile personel katıldı. Çalışanların sorularının dinlendiği toplantıda çözüm önerileri masaya yatırıldı. Temizlik işçilerinin Alanya’nın temiz ve yaşanabilir bir kent olarak kalmasında büyük rol oynadığını vurgulayan Belediye Başkanı Özçelik, göreve geldikleri ilk günden itibaren çalışma şartlarını iyileştirmek için adımlar attıklarını belirtti.

"Eski yanlışları kapatmak için adım adım ilerliyoruz"

Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, belediyede en zorlu iş birimlerinden birinin Temizlik İşleri Müdürlüğü olduğunu bildiklerini söyleyerek, "Bunu daha ilk geldiğimizde değerlendirdik ve amirleriniz, müdürlerinizle bu konuyu özel olarak ele alacağımızı söyledik. Çalışanlarımızın hak ettiği ücreti alması, çalışma şartlarının daha iyi hale getirilmesi için eksiklikleri gidermeye çalıştık. Eskiden gelen yanlış uygulamaları düzeltmek için adım adım ilerliyoruz" dedi.

"İmkanlarımız dahilinde en iyisini yaptık"

Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı işçiler ile maaş düzenlemeleriyle ilgili olarak konuşan Özçelik, "Sadece sizin değil, diğer birimlerde çalışan arkadaşlarımızın da maaşlarını bireysel değil, çalıştıkları birim bazında değerlendirdik. Önceki yönetimlerden gelen dengesizlikleri gidermeye çalıştık. Yüzde üç, beş, on, yirmi, otuz gibi genel bir artış politikası yerine, işin niteliğine göre düzenlemeler yaparak, elimizdeki imkânlar dâhilinde en adil düzenlemeleri gerçekleştirmeye gayret ettik. Bu yıl için bu kadarını yapabildik, ama bir, sıfırdan büyüktür. Önümüzdeki yıl imkanlarımız doğrultusunda daha iyisini yapacağız" dedi.

"Sizlerin emeği olmadan bu şehir temiz kalmaz"

Başkan Özçelik, temizlik işçilerinin yılın her günü, bayram ve tatil günleri dâhil olmak üzere görev başında olduğunu ve bunun büyük bir fedakârlık gerektirdiğini belirtti. Başkan Özçelik, "Sizler, bu şehrin arka plandaki kahramanlarısınız. Bayramda, tatilde, herkes ailesiyle vakit geçirirken siz çalışıyorsunuz. Bu fedakârlığınızı biliyoruz ve şartlarınızı iyileştirmek için elimizden geleni yapıyoruz. Bu yıl düzenlemeler yaptık, ancak her şeyi bir anda değiştirmek mümkün değil. Bundan sonra da iyileştirme çalışmalarımız sürecek" ifadeleri kullandı.

"Sorunlarınızı çekinmeden bize iletin"

Alanya Belediye Başkanı Özçelik, çalışanların sadece iş ile ilgili değil, bireysel sorunlarında da belediyeye ve yöneticilere ulaşabileceğini belirterek, şeffaf bir yönetim anlayışıyla hareket ettiklerini söyledi. Başkan Özçelik, "Herkesin bir derdi, bir sıkıntısı olabilir. Bana veya başkan yardımcılarımıza, müdürlerimize her konuda ulaşabilirsiniz. Çözüm için her zaman buradayız. Önemli olan sizin işinize odaklanmanız, belediye olarak biz de sizin hak ettiğiniz şartlarda çalışabilmeniz için üzerimize düşeni yapacağız" şeklinde konuştu.

"Amacımız sorunsuz bir yaz ve kış sezonu geçirmek"

Toplantının sonunda Başkan Yardımcısı Murat Levent Koçak da yaz sezonuna dikkat çekerek, "İnşallah sorunsuz bir yaz sezonu geçiririz. Bu sadece yaz değil, kış sezonu için de önemli. Kentin düzeni, temizliği sizlerin emeğiyle sağlanıyor. Hep birlikte kazasız, belasız bir dönem geçirmeyi diliyoruz" dedi.

Başkan Özçelik, belediyenin tüm birimlerini düzenli olarak ziyaret etmeye devam edeceklerini belirterek, çalışanlara emekleri için teşekkür etti ve kolaylık dileklerini iletti.