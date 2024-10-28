Şenkaya Belediye Başkanı Görbil Özcan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 101’nci Yıl dönümü sebebiyle bir kutlama mesajı yayımladı.

Başkan Özcan, mesajında şu ifadelere yer verd; “Türkiye Cumhuriyet’i, halkın destansı fedakârlıkları, savaş meydanlarında sergilenen eşsiz kahramanlıkları ile kurulmuş ve sonsuza kadar yaşamayı hak etmiştir. Cumhuriyetimizin ilanının 101’nci yılını büyük sevinç ve coşkuyla kutluyoruz. Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün en büyük eseri olan Cumhuriyetimize ve değerlerine sımsıkı bağlıyız. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde istiklalini kazanmak için kurtuluş mücadelesi veren şanlı ecdadımız nice zorluklara rağmen destan yazmış ve neticesinde Cumhuriyetimiz kurulmuştur. 29 Ekim 1923 tarihinde Cumhuriyet’in ilanı ve milletin kayıtsız şartsız egemenliği kabul edilerek bağımsızlık mücadelesinin ruhu ortaya konmuştur. Bu gün Hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir” diyenlerin, Cumhuriyet’i ilan ettiği gündür.”

Cumhuriyet’in bir fazilet olduğunun bilincinde olduklarını vurgulayan Şenkaya Belediye Başkanı Görbil Özcan, “Cumhuriyet; kadın hakları demektir, soyadı kanunu, eşit miras hakları, eğitim özgürlüğü demektir. Cumhuriyet; yetkilerin, yönetimin bir zümreye, soya değil sadece Türk Milletine ait olması, egemenliğin ‘kayıtsız şartsız’ millette olması demektir. Cumhuriyet; özgür düşünce, özgür basın, özgür birey demektir. Cumhuriyet’i 101’nci yılında katıksız gerçek demokrasi ve millet iradesiyle taçlandırmak hepimizin boynunun borcudur. Cumhuriyet, her şeyini kaybetmiş olan bir milletin ulusal bağımsızlığını kazanabilmek için giriştiği milli mücadelenin sonucunda elde ettiği büyük bir zaferin sonucudur. 101’nci yılında işte bizler de bir asırdır ayakta duran, güvenimizin, huzurumuzun, refahımızın, adaletimizin teminatı olan Cumhuriyetimizin 101’nci yılını kutlamanın gururunu yaşıyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle Cumhuriyetimizin 101’nci Kuruluş yıldönümünü ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı tebrik eder, başta Cumhuriyetimizi Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ile bütün şehitlerimizi rahmet, gazilerimizi şükranla anıyor, hemşerilerimizi sevgiyle selamlıyorum. Yaşasın Cumhuriyet”