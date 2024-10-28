Efeler Belediyesi Milli Aydın Bankası Kültür Merkezi, Cumhuriyetimizin 101’inci yılında “Aydın’da Cumhuriyet Kutlamaları” isimli sunum ve söyleşiye ev sahipliği yapacak. Etkinlik, 29 Ekim Salı günü saat 15.00’te gerçekleştirilecek.

Aydın Eski Eserleri Sevenler Derneği Başkanı ve Araştırmacı Yazar Mehmet Özçakır’ın moderatörlüğünü üstleneceği sunum ve söyleşide, Cumhuriyet’in getirdiği kazanımlar ve bu değerlerin Aydın’daki yansımaları ele alınacak. Organizasyon, geçmişten günümüze Cumhuriyet ruhunu yaşatmak ve toplumda bu bilincin güçlenmesine katkı sağlamak amacıyla düzenlenecek.

Efeler Belediyesi bu tür etkinliklerle kültürel mirası yaşatmayı ve Cumhuriyet değerlerini gelecek nesillere aktarmayı hedefliyor. Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, Cumhuriyet’in getirdiği özgürlük, eşitlik ve adalet gibi kavramların yansıtılacağı etkinliğe vatandaşları davet etti.