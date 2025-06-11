Bölge valileri ve ilgili kurum amirlerinin katılımı ile Göç Koordinasyonu Toplantısı yapıldı.

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi; Erzincan Valisi Doç. Dr. Hamza Aydoğdu, Kars Valisi Ziya Polat, Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek’in video konferans ile (VKS ile) katıldığı Göç Koordinasyonu Toplantısı’na katılım sağladı.

İl Jandarma komutanları, Emniyet müdürleri ve İl Göç İdaresi müdürlerinin de katılım sağladığı toplantıda Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi’ye Erzurum İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Doç. Dr. Engin Avcı, İl Emniyet Müdürü Kadir Yırtar ve İl Göç İdaresi Müdür Vekili Yunus Emre Akçay eşlik etti.