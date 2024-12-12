AK Parti Kütahya İl Başkanı Mustafa Önsay, Kütahya’nın sağlık alanındaki başarısını ve geleceğe yönelik hedeflerini değerlendirdi. Önsay, şehirde tedavi olma oranını Türkiye ortalamasının üzerine çıkararak yüzde 94’e ulaştıklarını belirtti.

"Son bir ayda çevre illere sadece 34 acil sevki yapılırken, çevre illerden Kütahya’ya 37 acil sevki gerçekleştirildi. Bu, şehrimizin sağlık altyapısındaki gelişimi açıkça ortaya koyuyor" diyen Başkan Önsay, sağlık hizmetlerinde bölgenin lideri olma hedefi doğrultusunda çalışmaların hızla devam ettiğini vurguladı.

Önsay, Kütahya Şehir Hastanesi bünyesinde açılan İyot Tedavi Merkezi’nin önemli bir adım olduğunu ifade etti. "Tiroid kanseri tedavisi için il dışına gitmek zorunda kalan hastalarımız artık şehrimizde tedavi görebilecek" dedi.

Yakın zamanda hizmete girecek olan Tüp Bebek Tedavisi Merkezi ve Hiperbarik Tedavi Merkezi ile sağlık hizmetlerinin kapsamının daha da genişleyeceğini belirten Önsay, karbonmonoksit zehirlenmeleri gibi özel tedavi gerektiren durumlara yönelik çözümler sunulacağını söyledi.

"Kütahya olarak sağlık alanında bölgenin yıldızı olma yolunda emin adımlarla ilerliyoruz" diyen Önsay, şehrin sağlık hizmetlerinde büyük bir dönüşüm yaşadığını ve bu hedefe ulaşmak için çalışmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.