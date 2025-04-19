Zeydan Karalar ve Muhittin Böcek, Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara’yı ziyaret ederek yerel yönetim hizmetleri ve şehircilik vizyonu üzerine görüşmelerde bulundu.

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Başkan Vekili ve Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ile Akdeniz Belediyeler Birliği (ABB) ve Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Manavgat Belediye Başkanı Op. Dr. Niyazi Nefi Kara’yı Side Hizmet Binası’nda ziyaret etti. Ziyaret kapsamında bir araya gelen başkanlar, yerel yönetim uygulamaları, şehircilik vizyonu ve belediyecilik hizmetlerinin geleceğine dair sohbet ettiler.

"Geleceğe dönük planlarımızı paylaştık"

Başkan Kara, ziyaretin ardından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Zeydan Başkanımızı ve Muhittin Başkanımızı, Manavgat’ımızda ağırlamaktan büyük memnuniyet duydum. Yerel yönetimlerdeki deneyimlerinden istifade ettiğimiz bu ziyarette, hem mevcut sorunlarımızı konuştuk hem de geleceğe dönük planlarımızı paylaştık. Her iki başkanımıza da nazik ziyaretleri ve samimi sohbetleri için teşekkür ediyorum."