Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, Zeytinli Rock Festivali’nin Edremit’e geri getirilmesi için görüşmelere devam ediyor. Festivalin Edremit’e getirilmesi konusunda yapılan toplantıda ilçedeki paydaşlarla fikir birliğine varıldı.

Türkiye’nin en büyük rock festivallerinden biri olan Zeytinli Rock Festivali, yıllardır her yıl yüzbinlerce katılımcıyı ağırlayarak, bölge esnafını ve turizmi canlandıran önemli bir etkinlik olma özelliği taşıyor. Geçtiğimiz yıllarda yeri değişen festivalin, Edremit’e yeniden getirilmesi için çalışmalar hızla devam ediyor. Festivalin Edremit’e geri dönmesiyle, bölgedeki turizmin canlanması ve ekonomik katkı sağlanması hedefleniyor.

Edremit Belediyesi meclis salonunda gerçekleşen toplantıya Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, belediye başkan yardımcıları, belediye meclis üyeleri, mecliste grubu bulunan siyasi parti ilçe başkanları, meslek odaları başkanları, muhtarlar, sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı. Toplantıda, Zeytinli Rock Festivali’nin Edremit’te yapılması konusunda tüm katılımcılarla ortak fikir birliğine varıldı.

Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, "Zeytinli Rock Festivali hem bölgemiz hem de ülkemiz için çok önemli. Kentimizin marka değerini arttıran bir etkinlik. Ülke genelinde bu tarz festivaller çok azaldı. Festivali tekrar kentimize kazandırmaya, hak ettiği gibi daha çok büyütmeye çalışmalıyız. Çünkü yıllarca burada düzenlenmiş olan festivalimiz Zeytinli Rock Festivali dünyaca ünlü, yurtdışında oldukça tanınıyor. Zeytinli Rock Festivali’ni tekrar Edremit’e getireceğiz. Bu etkinliği tekrar getirmeyi çok istiyoruz, sizlerin de desteğiyle gerekli her adımı atacağız." dedi.