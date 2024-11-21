Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, saha çalışmaları kapsamında Farilya ve Gündoğan mahallelerini ziyaret etti.

Başkan Tamer Mandalinci, 20 Kasım Çarşamba günü Farilya ve Gündoğan mahallelerinde esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. Esnaf ve vatandaşları dinleyerek sorunları yerinde tespit eden Başkan Mandalinci, Farilya Mahalle Muhtarı Akın Yılankaya ve Gündoğan Mahalle Muhtarı Ali İneci’yi de makamlarında ziyaret etti. Atatürk Caddesi üzerinde bulunan eski hizmet binasındaki bakım, onarım çalışmaları ile kreş ve etüt merkezi olarak hizmet verecek binayı da inceleyen Başkan Mandalinci, ilgili müdürlerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Vatandaşlardan gelen talepleri de yerinde inceleyen Başkan Mandalinci, Gündoğan Pazaryerinde saha çalışmasını sürdürdü. Gelen talep ve önerilerle ilgili olarak inceleme ve çalışma yapılması için ilgili müdürlere talimat veren Başkan Mandalinci; “Masa başında değil sahada çözüm üreteceğiz” dedi.