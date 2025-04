Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, belediye personeli ile bir araya gelerek Ramazan Bayramı’nı kutladı.

Başkan Kurt, Ramazan Bayramı sonrası belediye personeliyle bayramlaşma ziyaretlerine devam ediyor. Ana Hizmet Binası ve Fen İşleri Müdürlüğü’nün ardından Gökmeydan Ek Hizmet Binası, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ile Temizlik İşleri Müdürlüğü’nü ziyaret eden Başkan Kurt, çalışanların bayramını kutladı. Bayramlaşma törenlerine belediye personelinin yanı sıra işçi ve memur sendika temsilcileri de katıldı.

"Odunpazarı Belediyesi, Türkiye’nin en başarılı belediyeleri arasında yer alıyor"

Törenlerde yapılan konuşmalarda, ekonomik kriz, alım gücündeki düşüş ve çalışan maaşlarının erimesi gibi sorunlar gündeme gelirken; İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından yükselen adalet talebi de öne çıkan başlıklar arasındaydı. Ziyaretlerinde konuşan Başkan Kurt, tüm zorluklara rağmen halka hizmet etmeye devam edeceklerini vurgulayarak "Belediye çalışanlarımız sayesinde Odunpazarı Belediyesi, Türkiye’nin en başarılı belediyeleri arasında yer alıyor" dedi.

"25 yıldır halimizden memnun muyuz"

Türkiye’nin iyi yönetilmediğini belirten Başkan Kurt, "Hak, hukuk ve adaletten yoksun bir ortamdayız. Bu, bilinçli bir yönetim biçimi. Zulüm artacak, korku salınacak ve bu baskı ortamında ülke 25 yıl daha yönetilmeye çalışılacak. Peki, 25 yıldır halimizden memnun muyuz? ‘Bir 25 yıl daha devam etsin’ deme şansımız var mı?" şeklinde konuştu.

"Demokrasi herkes için vardır"

Toplumun kutuplaşmasına da dikkat çeken Başkan Kurt, demokrasinin yalnızca belirli kesim için değil, herkes için olması gerektiğini vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Benden yana olanlara her şey serbest, karşımdakilere her şey yasak anlayışı demokrasi olamaz. Tek adam rejimi, rakiplerini kendi belirliyor ve kazanma ihtimali olanları cezalandırıyor. Bu anlayışa her ortamda karşı çıkıyor, yanlış olduğunu yüksek sesle dile getiriyorum."

"Bayramlar kucaklaşma zamanıdır"

Konuşmasında bayramların hoşgörü, barış ve dayanışma zamanı olduğunu hatırlatan Başkan Kurt, yaşanan toplumsal ayrışmanın bayram ruhunu gölgelediğini dile getirerek, "Birbirimize selam veremeyecek noktaya geldik. Toplumun bir yarısı bir yanda, diğer yarısı öbür yanda. Bu böyle devam edemez. Bayramlarda iyi insan olmaktan, hoşgörüden bahsetmemiz gerekirken, bu yıl bunu yapamadık. Özellikle sol görüşlü, demokrat, CHP’li olanlara yönelik baskılar artıyor. Bunu kabul etmiyorum. Herkesin yaşam tarzı kendi tercihidir, müdahale edilemez" ifadelerini kullandı.

"Demokratik haklarımızı kullanacağız, halka hizmet etmekten vaz geçmeyeceğiz"

Göreve yaptıkları 11 boyunca farklı siyasi görüşlerden çalışanlarla birlikte hizmet ettiklerini vurgulayan Başkan Kurt, "Biz demokrasiye inandık. Demokrasi, hukuk ve adalet sağlandığında bayramlar da gerçek anlamına kavuşur. Kucaklaşamayan, helalleşemeyen bir toplum üretken olamaz. Umuyorum ki bu süreçte yaşadığımız sorunları hep birlikte aşarız. Ancak ne olursa olsun, Odunpazarı Belediyesi halkımıza hizmet etmeye devam edecek. Demokratik haklarımızı sonuna kadar kullanacağız, ama görevimizi de sürdüreceğiz. Halkın parasını doğru yere harcamak, doğru hizmeti sunmak için buradayız. Bunu da 11 yıldır başarıyla yapıyoruz. Belediye çalışanlarımızın özverisiyle Türkiye’nin en başarılı belediyeleri arasında yer alıyoruz. Halkımızın memnuniyet oranı da oldukça yüksek. Tasarruf genelgesi nedeniyle zorlandığımız işler var, ama önümüzdeki süreçte daha çok çalışarak bu sıkıntıların da üstesinden geleceğiz" diye aktardı.

Başkan Kurt, tüm personelin Ramazan Bayramı’nı kutlayarak konuşmasını tamamladı. Konuşmasının sonunda ise adil, demokratik ve umut dolu bir geleceğin birlikte inşa edileceğini vurguladı.