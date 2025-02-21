Samsun’un İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, ilçenin en ücra kösesine kadar hizmet götürdüklerini söyledi.

İlkadım’da etkili olan kar yağışının ardından ulaşımın aksamaması ve vatandaşların mağduriyet yaşamaması için İlkadım Belediyesi ekipleri, ilçe genelinde karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor. Karla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalarla birlikte ana arterler, okul güzergahları, hastane çevreleri ve pazar alanları öncelikli olmak üzere İlkadım Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ve Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri İlkadım’ın her noktasında karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

Karla mücadele çalışmalarını yakından takip eden Başkan İhsan Kurnaz, "İlkadım Belediyesi olarak vatandaşlarımızın güvenliği ve refahı bizim için her zaman önceliklidir. Kar yağışının başladığı ilk andan itibaren ekiplerimizle birlikte sahadayız. Yolların açık kalması ve buzlanma riskinin ortadan kaldırılması için yoğun mesai harcıyoruz. Yoğun kar yağışına rağmen ilçemizin en ücra köşesine kadar ulaşarak yolları açıyor, kaldırımları temizliyor ve tuzlama çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması için ekiplerimiz 7 gün 24 saat görev başındalar. Vatandaşaşımıza hizmet için büyük bir çabayla çalışıyoruz. Bu süreçte özveriyle çalışan belediye personelimize teşekkür ediyorum. Karla mücadelede güçlü ekiplerimizle birlikte İlkadım’ın her noktasına ulaşmaya ve hizmet vermeye devam edeceğiz" dedi.