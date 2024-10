Samsun’un İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, İlkadım’ı ’Türkiye Yüzyılı’nda layık olduğu hizmetlerle buluşturacaklarını ve örnek gösterilecek bir kent haline getireceklerini söyledi.

İlkadım’ın her noktasında çalışmalarını aralıksız sürdüren İlkadım Belediyesi, vatandaşların gönlüne giren hizmetleriyle de takdir topluyor. Hizmet belediyeciliğini ön planda tutan ve bu noktada hem vatandaşlarla hem de kamu kurumlarıyla ortak akıl yürüten İlkadım Belediyesi, ilçenin daha yaşanabilir ve konforlu hale gelmesi için tüm belediyecilik imkanlarıyla sahada olmayı sürdürüyor. İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, “İlkadım ve hemşehrilerimiz için elimizden gelenin fazlasını yapıyoruz” dedi.

İlkadım halkı ile iç içe olduklarını ve vatandaşlardan gelen her sese kulak verdiklerini söyleyen İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, “Türkiye Yüzyılı’nda belediyecilik hizmetlerimizi ilçemizin layık olduğu şekilde yürütmeye devam ediyoruz. Ekiplerimiz mahalle mahalle, sokak sokak çalışmalarını devam ettiriyor. Bizler de komşularımızla, esnaflarımızla, kısacası İlkadım’ın tüm unsurlarıyla birlikte olmayı sürdürüyoruz. Her fırsatta İlkadımlıları dinliyor, sohbet ediyor, görüş, öneri ve taleplerini mutlaka dinliyoruz. İlkadım’ı her geçen gün daha da yaşanabilir ve konforlu bir kent haline getirme gayreti içerisindeyiz” diye konuştu.

İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz sözlerini şöyle tamamladı:

“İlkadım’da yaşayan her bir ferdin sorununu kendi sorunumuz olarak görüyor, onların derdiyle dertleniyor ve çalışmalarımızı bu sorunları ortadan kaldırmak için gayret ediyoruz. Vatandaşlarımızla iş birliği içerisinde yönettiğimiz ilçemizde, birlik ve beraberliğimizi daima ön planda tutuyoruz. Muhtarlarımız, meclis üyelerimiz, kamu kurumlarımız da ilçemizdeki gelişimin önemli paydaşlarındandır. İlkadım’ı seviyoruz ve layık olduğu hizmetlerle buluşturacağız. İlçemizin imrenilen, örnek gösterilen ve takdir edilen bir kent olması için gece gündüz çalışıyoruz ve yorulmadan çalışmaya devam edeceğiz.”