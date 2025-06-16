Samsun’un İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, yaşlıların üretim yaptığı Aktif Yaşam Merkezi’ndeki ürünleri inceledi. Başkan Kurnaz, emek ve üretimin buluştuğu her alanın kendileri için kıymetli olduğunu söyledi.

İlkadım Belediyesi ile Samsun Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde hizmet veren Aktif Yaşam Merkezi’nde yılsonu sergisi yoğun katılımla gerçekleşti. El emeği göz nuru birçok ürünün yer aldığı sergide, ürünler görücüye çıktı. Sergi alanını gezerek kursiyerlerle sohbet eden Başkan İhsan Kurnaz, aynı zamanda merkezin yanında hayata geçirilen hobi bahçesine ilk tohumları ekti. Sergide merkezde yıl boyunca eğitim alan kursiyerlerin hazırladığı el işi, nakış, resim ve dekoratif ürünler ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Başkan İhsan Kurnaz, kursiyerlerin hazırladığı her bir ürünü tek tek inceleyerek emeği geçen kadınları tebrik etti.

"Emek ve üretimin buluştuğu her alan bizim için çok kıymetli"

Ziyaret sırasında açıklamalarda bulunan Başkan Kurnaz, "Emek ve üretimin buluştuğu her alan bizim için çok kıymetli. Yaş almış büyüklerimizin yeteneklerini değerlendirdiği, sosyalleştiği ve üreterek güçlendiği bu merkezler ilçemize büyük katkı sağlıyor. Aktif Yaşam Merkezi’miz yaş almış bireylerimiz için üretken ve huzurlu bir yaşam alanı. Bu çatı altında emeği geçen tüm kursiyerlerimizi ve eğitmenlerimizi gönülden kutluyorum" dedi.

Sergide ayrıca İlkadım Halk Eğitim Merkezi Müdürü Muhammet Usta, Samsun Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Eyüp Çakır, İlkadım Belediyesi Başkan Yardımcıları Semih Okuyucu ve Alaattin Er ile kursiyerler yer aldı.