Samsun’un Terme ilçesi Ortasöğütlü Mahallesi’nde ‘Kafkas Dans ve Müzik Festivali’nin 7’ncisi düzenlendi. Terme Belediye Başkanı Şenol Kul, "Kültürel zenginliklerimizi yaşatan ve gelecek nesillere aktaran bu tür etkinliklere her zaman destek olmaya devam edeceğiz" dedi.

Terme, kültürel etkinliklere ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Bu yıl 7’ncisi düzenlenen Ortasöğütlü Kafkas Dans ve Müzik Festivali, ilçede büyük bir coşkuya sahne oldu. Festivalin konukları arasında Terme Belediye Başkanı Şenol Kul ve İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz da yer aldı.

Kafkas halk kültürünün en görkemli örneklerinin sahnelendiği festivalde, Azamat Kafkas Halk Dansları Topluluğu’nun nefes kesen performansı izleyicilerden tam not aldı. Rasita Khatkova, Susanna Guchetl ve Sadi Celil Cengiz gibi değerli isimlerin de festivalde yer alması, etkinliğe ayrı bir renk kattı. Festival kapsamında çocuklar için özel oyun alanları kurulurken, eğlenceli yarışmalar ve sürpriz ödüllerle dolu etkinlikler katılımcılara unutulmaz anlar yaşattı.

Festivalde bir konuşma yapan Terme Belediye Başkanı Şenol Kul, kültürel değerlerin korunmasının ve gelecek nesillere aktarılmasının önemine dikkat çekti. Başkan Kul, "Terme’mizin gözbebeği Ortasöğütlü Mahallemizde 7.’si düzenlenen Kafkas Dans ve Müzik Festivali’nin heyecanını hep birlikte yaşadık. Kültürel zenginliklerimizi yaşatan ve gelecek nesillere aktaran bu tür etkinliklere her zaman destek olmaya devam edeceğiz. Terme’miz, her alanda parlamaya devam edecek" diye konuştu.

Başkan Kul ayrıca, organizasyona katkılarından dolayı Azamat Dans Akademi Kültür Derneği’ne ve festivali büyük bir misafirperverlikle ağırlayan Ortasöğütlü halkına teşekkürlerini iletti.