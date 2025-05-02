Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan, 23 Nisan Egemenlik Kupası Futbol Turnuva şampiyonu Mollayusuf Akrepler Takımı’nı makamında ağırladı. Başkan Kotan, "Çocuklarımızın gözlerindeki ışığı ve mutluluğu görmek her şeye değer" dedi.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında Konyaaltı Belediyesi tarafından düzenlenen Egemenlik Kupası Çocuk Futbol Turnuvası şampiyonu Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan’ı makamında ziyaret etti. Başkan Kotan çocukları temsili olarak makam koltuğuna oturttu. Turnuva şampiyonları Mollayusuf Akrepleri ve Mollayusuf Mahalle Muhtarı Gülnaz Çetin, Başkan Kotan ile beraber bir süre sohbet etti. Çocukların sorularını yanıtlayan Başkan Kotan, şampiyon takımın oyuncularının ziyaretlerinden duyduğu memnuniyeti ifade etti. Çocukları kapıda karşılayan Başkan Kotan, tüm takımı tebrik ederek başarılar diledi.

Ziyaret sırasında çocuklarla sohbet eden Kotan, "Bu koltuklar bir gün sizlerin olacak. Hepiniz bizim geleceğimizsiniz. Sizler için daima çalışmaya devam edeceğiz. Cem abinizin yanınızda olduğunu unutmayın" dedi. Ziyaretin en renkli anı ise çocukların sırayla belediye başkanlık makamı koltuğuna oturması oldu. Başkan Kotan, bu temsili oturuşla çocuklara demokrasi ve yönetime katılım bilincini aşılamak istediklerini vurguladı. Ziyarete çocukların yanında eşlik eden Mollayusuf Mahalle Muhtarı Gülnaz Çetin ise, "Başkanımız Cem Kotan, çocukların her zaman yanında. Onların sporla, sanatla ve eğitimle büyümesi için elinden geleni yapıyor. Çocuklarımıza gösterdiği ilgi için kendilerine teşekkürlerimi iletiyorum" ifadelerini kullandı.