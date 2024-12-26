Maçka Belediye Başkanı Koray Koçhan, Maçka’da yapılan bütün hizmetlerde çalışanların emekleri olduğunu belirterek, emeğin korunması ile her türlü çabayı göstereceklerini söyledi.

Asgari ücretin açıklanmasının ardından Trabzon’un Maçka Belediye Başkanı Koray Koçhan, belediye çalışanlarına yönelik önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Koçhan, çalışanların emeğine ve alın terine verdikleri değeri bir kez daha vurgulayarak, "Emeğin ve alın terinin yanındayız" dedi.

Başkan Koçhan, çalışanların belediyenin en büyük gücü olduğunu belirterek, "Maçka Belediyesi olarak, personelimizin haklarını en iyi şekilde korumak ve onların çalışma şartlarını iyileştirmek adına üzerimize düşeni yapmaya devam edeceğiz. Emek en değerli hazinedir ve biz bu değeri her zaman ön planda tutuyoruz" ifadelerini kullandı.

Belediye personeli, Başkan Koçhan’ın bu açıklamalarından duyduğu memnuniyeti dile getirerek teşekkür etti.

Maçka Belediyesi, çalışanların motivasyonunu ve haklarını ön planda tutarak hizmetlerine devam edeceğini vurguladı.