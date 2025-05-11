Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, Mayıs ayı meclis toplantısında, emekçilerin haklarını koruma kararlılığını vurguladı: “Elimizi taşın altına değil, kayanın altına gövdemizi koyduk.”İZMİR (İGFA) - Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, Mayıs ayı meclis toplantısında ilçedeki çalışmaları değerlendirdi. Kamu yararını önceleyen hizmet anlayışıyla hareket ettiklerini belirten Kınay, ekonomik zorluklar, emekçilerin hakları, kültürel etkinlikler ve reddedilen kadın kooperatifi önergesi gibi birçok konuya değindi.

Kınay, ekonomik krizin halkı yoksullaştırdığını belirterek, “Bu enflasyonu, işsizliği, yoksulluğu yaratan hükümet değiliz. Biz, kısıtlı imkanlarla halkımıza sosyal belediyecilik hizmeti sunmaya, işsizliğe destek olmaya çalışıyoruz. Emekçilerimizin haklarını ezdirmemek için kayanın altına gövdemizi koyduk. Halkımızın güvenine layık olacak çalışmalarımızı artırarak sürdüreceğiz” dedi.

Hükümetin plansız politikaları nedeniyle yıl sonunda 146 çalışanın ani emeklilik talebiyle karşılaştıklarını ifade eden Kınay, bu hakların ödenmesi için meclisten 200 milyon TL’lik kredi talebinde bulunduklarını açıkladı. “Bütçemiz zorlandı ama emekçinin hakkını ödemekten vazgeçmedik” dedi.

Kınay, belediyenin etkinlikleriyle ilgili eleştirilere belgelerle yanıt verdi: “Sözleşme kapsamını aşan sayıda etkinlik yaptık. Kaç sahne kurulduğu, kaç etkinlik yapıldığı belgelerle ortada. Etkinliklerin çoğu kendi personelimiz ve kursiyerlerimizle düzenlendi, bu da maliyetleri düşürdü.” Öğretmenler Günü yemeğiyle ilgili “porsiyonlar büyük” iddialarına ise, “Harcamalar şeffaf, en düşük tekliflerle yapıldı. Şerh koyup imza atanların vicdanına bırakıyorum” diyerek tepki gösterdi.

Uzundere Atatürk Gençlik Merkezi’nin maliyetinin 80 milyondan 450 milyona çıktığını belirten Kınay, Yeşilyurt Pazar Yeri’nin ise yüzde 30 seviyesinde olduğunu ve müteahhidin talebiyle 1 yıl uzatıldığını söyledi. “Beklenen tarihte bitiremedik, sorumluluğu alıyoruz. Ancak ülkeyi bu hale getirenlerin payı yok mu?” diye sordu.

Kadın kooperatifi ve kurban kesim alanlarıyla ilgili önergelerin CHP ve AKP meclis üyelerince reddedildiğini ifade eden Kınay, “Bu önergeler kamu yararı için hazırlanmıştı. Kadın kooperatifleri kadınların üretime katılımı için önemli. Kurban kesim alanlarıyla sağlık ve çevre sorunlarını çözmek istiyorduk. Önergelerin anlaşılmadığını düşünüyorum” dedi.

Başkan Kınay, konuşmasını çarpıcı bir benzetmeyle tamamladı: “Ülkemiz büyük bir gemi, bizler içindeyiz ama kaptan köşkünde değiliz. Kürek çeken, yük taşıyan, çaba gösterenleriz. Kaptan köşkündekiler gemiyi rahat görüyor ama gemi su alıyor. Biz, Karabağlar halkının sesini duyurmaya kararlıyız.”